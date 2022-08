La Feria escaparate de nuestra cuchillería

La fabricación de cuchillos, navajas, tijeras… está estrechamente ligada a nuestra ciudad desde sus inicios. La feria sería más tarde, como lo sigue siendo actualmente, escaparate de la artesanía, y más tarde de esta industria que nos distingue.

Entre las tradiciones feriales, desde hace tiempo, está la compra de una navaja



No había feriante que no adquiriese navaja o cuchillo cada año, y ahora, no hay visitante que no se haga con esta herramienta, tan útil como peligrosa, dependiendo de las manos en las que caiga.

Testigo de excepción, del desarrollo durante el S-XX y lo que va del XXI, adalid de cuchilleros, Amós Núñez nos ha contado como eran las cosas desde la mitad del Siglo XX

Amós Núñez es socio fundador de APRECU, promotor de la Escuela de Cuchillería que lleva su nombre, e impulsor del Museo de la Cuchillería, y pregonero de la Feria del III Centenario.

En sus inicios, de adolescente ayudaba a su padre en la fabricación de juguetes de madera que vendían ya en un puesto en el recinto ferial, más tarde se dedicaría su progenitor a la fabricación de puños de madera, actividad a la que a su muerte se dedicarían sus hijos, bajo la firma de Vda. de Núñez.

Feriante desde el primer año de vida, nos cuenta Amós Núñez, sin que hasta la fecha haya dejado de dedicarle tiempo y esfuerzo.

Entre los encargos de su padre, recuerda Amós, mirar la ocupación que había en la “Cuerda” en la parte exterior del Recinto Ferial, que era donde se instalaban los carros. Si la afluencia era poca, ya auguraba su padre que la Feria no sería buena.

La Feria el supermercado de la provincia

En esos años, y de algún modo, en esencia, actualmente, la Feria se convertía en el lugar donde abastecerse de todo lo necesario para todo el año. Enseres, utensilios, mantas, y desde luego, cuchillos o navajas.

En los años 60, los cuchilleros empiezan a organizarse y se celebra durante unos 6 años, la Feria Nacional de Cuchillería, evento que les pone en contacto con otros cuchilleros del país.

Más adelante, se establecen lazos con la industria cuchillera francesa, de los que Amós Núñez tomó nota, para impulsar el Museo de la Cuchillería, único en nuestro país.

La Escuela de cuchillería lleva el nombre de Amós Núñez

Lo lleva y con razón, porque Amós entre los objetivos al frente de la Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU, fue su creación. Era un momento en el que había desaparecido la figura del aprendiz, y se veía en cierto peligro el oficio.

La Escuela de cuchillería de Albacete imparte el ciclo formativo de FP Básica de Fabricación y Montaje perteneciente a la familia profesional de fabricación metálica y a la familia de instalación y mantenimiento, tiene una duración de 2.000 horas repartidas en 2 años académicos, más las prácticas en empresa.

Socio fundador de APRECU, y presidente en varias etapas de la Asociación. Tal vez su verbo, su expresión o coloquialmente su “pico” hizo que durante años estuviese al frente, fueron años de negociaciones para conseguir lo que hoy tenemos, abriendo la puerta a sus sucesores, para continuar en la lucha por la supervivencia del sector, y en ir consiguiendo derechos y distinciones para no sucumbir ante el envite de los imitadores mercados asiáticos.

Pregonero de la Feria del III Aniversario

Reconoce Amós Núñez, que fue una gran responsabilidad. Sabía que le habían elegido a él, pero en el fondo reconocía que en su persona lo hacían extensivo a todo el sector, y así lo planteó.

