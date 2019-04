Vicente Casañ: "Sé lo que necesita Albacete"

Vicente Casañ, 33 años, es el candidato a la alcaldía de Albacete por Ciudadanos. Hoy ha pasado hoy por COPE para contarnos cómo ha pasado del periodismo a la política y por qué ha dicho que sí al ofrecimiento que le hizo Carmen Picazo: "creo que es el momento porque he pasado muchos años escuchando en entrevistas lo que la gente necesita y de lo que se queja".

Casañ cree que no hay que demonizar todo lo que han hecho PP o PSOE, pero piensa que ha llegado el momento de renovar la política y de colocar a esta ciudad en el lugar que le corresponde, empezando por seguir creciendo en la peatonalización o por darle más vitalidad al centro de la mano de los pequeños y medianos empresarios: "He capitalizado el paro, montado una empresa y sé los problemas burocráticos que surgen, así que no me tienen que explicar nada al respecto". Y ha añadido: "es hora de que Albacte entre en el siglo XXI y no pierda más trenes de los que ha perdido".

Por último, sobre la lista que le acompañará ha dicho que se hará consensuada entre sus peticiones y las del propio partido.