Vicente Casañ "La gente quiere cambio"

Vicente Casañ López ha saltado desde la comunicación a la política. No quiere perder la frescura que le caracteriza, ni cambiar de número de teléfono. No es amante del deporte pero sí un ferviente andarín "me encanta pasear por esta ciudad" y no porque ahora sea candidato a la alcaldía de Albacete por Ciudadanos.

En su paso por COPE Albacete, Casañ nos ha contado aspectos personales como sus ganas de viajar a Nueva York o que le gustan Serrat y Sabina cantando "Caminante no hay camino" o El viejo y el mar de Hemingway, pero también es muy claro a la hora de hablar de que "el bipartidismo no es la solución a los problemas que tiene la gente o que "Manuel Serrano se ha dormido en los laureles".

Sobre la elección de la lista que le acompaña, Vicente Casañ explica que es gente que tiene su vida resuelta y que viene a aportar: "nosotros no tenemos mochilas ni deudas para ofrecer cargos. Son gente muy profesional, como Laura Avellaneda, la número 2 que trabaja en la Universidad y que es un cañón y que aporta muchísimo".

En la entrevista con Miguel Yeste, Casañ ha vuelto a reconocer que Ciudadanos mira a izquierda y derecha para pactar, pero "es muy probable que sean los demás los que tengan que mirarnos a nosotros porque seamos la fuerza más votada". "Nosotros no repartimos sillones,, eso lo hace la ciudadanía.

Por último, y en el minuto para pedir el voto, el candidato naranja, Casañ ha dicho que "el domingo los electores tienen opciones como la inmovilista del Partido Popular o la del despilfarro y las promesas incumplidas del socialista Emilio Sáez. En medio de ellas -dice- surge Ciudadanos con personas, con las manos limpias y que solo tienen un objetivo: mejorar Albacete"