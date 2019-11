Navarro: "España necesita la seriedad en la gestión del Partido Popular"

En esta corta campaña electoral, hoy ha sido el turno en COPE de la número uno al Congreso por el Partido Popular en Albacete. Carmen Navarro, que afronta sus cuartas elecciones en cuatro años, ha defendido el proyecto de Pablo Casado como el único serio, el único que es capaz de sacar adelante a este país en el plano económico.

Navarro ha insistido en que votar a Ciudadanos es votar la inestabilidad y no saber con quién se van a ir esos votos en futuros pactos: "El ejemplo lo tenemos en el Ayuntamiento de Albacete donde Ciudadanos tardó bien poco en llegar a un acuerdo con Page y decirle a todo Sí bwana". Votar a VOX -según la candidata- "puede significar tirar el voto a la basura como ocurrió en las Elecciones del 28 de abril".

Carmen Navarro dice que "se ha hablado mucho de Cataluña, pero es que lo que pasa en Cataluña tiene ciertos paralelismos con lo ocurrido en el País Vasco y el Partido Socialista y Pedro Sánchez no están actuando como debería hacer con la ley". "Hay que acabar con el adoctrinamiento en las aulas y con el que se ejerce desde la televisión autonómica, pero para eso no puede temblar la mano y a Pablo Casado no le va a temblar".

Sobre el debate del pasado lunes, Carmen Navarro ha dicho que Pedro Sánchez "no contestó si va a pactar con independentistas y probablemente sea porque guarde ese as en la manga como lo fue en la moción de censura". Y ha añadido que "es posible todavía desbloquear esta situación con un escaño más. En aquellas comunidades donde los vecinos votaron centro derecha, el Partido Popular ha negociado. Ha sucedido en Murcia en Madrid o en Castilla y León".