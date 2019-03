Fran Valera: "Estamos ante unas elecciones porque Pedro Sánchez no ha querido negociar con independentistas"

Tiene 28 años, es natural de Higueruela y ser concejal en este municipio ha sido hasta ahora el único cargo político que ha desempeñado. Francisco Valera hoy nos ha contado algunos rasgos de su personalidad, como que le gusta la música de Joaquín Sabina o Manolo García, que si elige un libro se queda con Patria de Fernando Aramburu, o que su sueño sería conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Valera es también en la actualidad el secretario de organización de los socialistas en la provincia y de Santiago Cabañero y Manuel González Ramos ha recibido el 'empujón' hacia la política nacional. Encabeza la lista para el Senado por el Partido Socialista Obrero Español, del que no olvida que sus 140 años de historia sirven para muchas cosas, empezando por apoyar un proyecto que en la actualidad es el de Pedro Sánchez.

El joven candidato nos ha explicado que en el próximo mes va a tener que responder muchas veces a eso de que "Sánchez ha pactado con los independentistas", a lo que tiene claro qué decir: "creo que estamos precisamente en esta situación previa a unas elecciones porque Pedro Sánchez no ha sacado adelante unos presupuestos al no querer pactar con independentistas y también creo que con el PSOE en el poder no se ha producido ningún referéndum de independencia en Cataluña...".

Fran Valera no se fija un solo objetivo en la próxima legislatura si finalmente tiene que formar parte del Senado: "hay proyectos como el Hospital que son de la administración regional; la autovía A32 a Linares hay que seguir luchando por ella, pero creo que no podríamos hablar de un solo objetivo sino de varios y llevarlos a las cámaras para traer soluciones".