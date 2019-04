Aznar: "Pido a los albaceteños por favor que miren las consecuencias de su voto"

Ayer se escuchó -bien alto y bien claro- a José María Aznar en Albacete. El que fuera presidente durante 8 años hizo ayer parada en esta ciudad apoyando la candidatura al gobierno de Pablo Casado acompañado por Paco Núñez, presidente del PP en Castilla La Mancha, y los candidatos al Congreso y Senado por esta formación, así como por el candidato a la alcaldía Manuel Serrano.

En su intervención en un abarrotado Casino Primitivo, Aznar tiene claro que hay que aunar el voto de centro derecha alrededor de Pablo Casado, de cualquier otra manera corren el riesgo de perder las elecciones.

Previamente subió al atril el presidente del Partido Popular en la región, el almanseño Paco Núñez que indicó que el próximo domingo hay que elegir “si queremos continuar construyendo una España de futuro, oportunidades y de riqueza, una España en color y no en blanco y negro, como la ha pintado Sánchez en sus carteles electorales, o entregarla a quienes quieren romperla”, por lo que, ha recalcado, “quien no quiera que gobierne Sánchez y el PSOE en coalición con esas fuerzas, el domingo tiene que votar al PP y a Casado”.

“Yo quiero que mis hijos vivan en una España que genera empleo, apuesta por el crecimiento, por una posición firme en Europa y el mundo, yo quiero que mis hijos vivan en una España democrática y de libertades, y no que tenga que vivir en un país que se hace pedazos por la irresponsabilidad del peor presidente del Gobierno de la historia, que se llama Sánchez”, ha asegurado Núñez, “por eso hay que echar a Sánchez a la oposición”.

Del mismo modo, ha lamentado que no dejara claro “si quiere indultar o no a aquellos que quieren romper España y han dado un golpe de Estado”, no me sorprende, porque aquí en Castilla-La Mancha, el pasado 29 de noviembre, en contra de la propuesta del PP de que no hubiera indultos si los separatistas catalanes eran condenados”