Victorino Martín y Sergio Serrano se hacen con los trofeos de la Feria taurina 2022

El Teatro Circo, en su formato de pista de circo, lo más parecido a un coso taurino que se pueda imaginar bajo techo, ha acogido este lunes, 23 de enero, la gala de entrega de los Trofeos Taurinos de la Feria 2022, patrocinados por el Ayuntamiento de Albacete, la Consejería de Cultura, la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu) y por el Ateneo Albacetense.

En un acto conducido por el cronista taurino Pedro Belmonte y el acompañamiento musical de la Unión Musical Ciudad de Albacete bajo la dirección de Alberto Nevado, se han entregado un total de seis premios y una mención especial del jurado.

Cerca de 70.000 personas acudieron entre los pasados días 8 y 17 de septiembre al coso de la calle de la Feria a sus festejos y 50.000 lo hicieron en las mañanas de las vaquillas populares. “Por eso -decía el propio Belmonte en su introducción- mientras haya aficionados, mientras haya interés por la fiesta, esta perdurará”.

A continuación, tomaba la palabra el concejal de Cultura y Asuntos Taurinos, Vicente Casañ que indicó que este acto es un reconocimiento más que merecido para las personas que sostienen la fiesta de los toros desde el punto de vista y también “se juegan la vida cada tarde”.

Comenzado el reparto de galardones, el primero en entregarse fue el XXXI premio al 'novillo más bravo', instituido por la Junta de Comunidades, y que recibió, Fernando Moreno, propietario de la ganadería Los Chospes, Su novillo, de nombre Tirano, que fue lidiado el 9 de septiembre por el novillero Cristian Pérez, se ha hecho con este premio.

Playero, el antepenúltimo toro de la Feria

El XXXIV trofeo al 'toro más bravo' de la Feria 2022, instituido también por la Junta, ha recaído en el astado Playero, de la ganadería de Victorino Martín, lidiado por Sergio Serrano el 17 de septiembre.

El propio ganadero fue el encargado de recoger, por segundo año consecutivo este premio del que dijo: “no es fácil criar toros. Un toro es un misterio oculto que sale a la superficie gracias a hombres que se juegan la vida. Por eso felicito a Sergio Serrano porque hizo realidad ese milagro”.





No tardaba en volver al escenario Victorino pues hubo de recoger el XLVII trofeo 'Molino de la Bravura', que otorga igualmente la Junta de Comunidades, y que reconocela mejor corrida de abono de la Feria. En este caso fue la del día 17 de septiembre, el último de la Feria y correspondiente a la ganadería de Victorino Martín.

El XXXVIII trofeo a la 'mejor estocada', premio instituido por Aprecu, fue para PacoUreña por su estocada al toro de nombre Amante, lidiado el 14 de septiembre y perteneciente a la ganadería de Domingo Hernández.

El trofeo a la 'mejor faena de la feria', premio que cumple su décimo séptima edición y que otorga el AteneoAlbacetense, fue recogido por el diestro Sergio Serrano de manos de TomásMancebo, presidente del Ateneo, con quien se fundió en un cálido abrazo. Sergio fue elegido ganador por su actuación durante el cuarto toro de la tarde del 17 de septiembre, el mencionado Playero, de la ganadería de VictorinoMartín.





En dos ocasiones tuvo que subir el manchego al escenario ya que el XLVII trofeo 'DámasoGonzález al triunfador de la Feria', también fue para él por segundo año consecutivo.

Sergio agradecido con Paco Ureña

Serrano hizo saber su satisfacción por ser reconocido de nuevo en su tierra, afirmó sentirse plenamente recuperado de sus problemas físicos y con grandes esperanzas para este 2023 que acaba de comenzar y que aún no tiene definidos sus primeros carteles. "Hoy tengo -añadió en su discurso- la suerte de compartir premios con una persona a la que admiro mucho, Paco Ureña" a quien le comentó "que hace unos años mi situación no era la que tengo hoy y Paco, con su hombría, honradez y verdad, me tendió su mano, habló por mí y me dio la oportunidad de que yo estuviera anunciado en Madrid". Sergio reconoció que aquel día de Madrid "le mandé un mensaje a Paco y le agradecí lo que hoy le digo en público".

Para cerrar estos premios y antes de las palabras de clausura del alcalde Emilio Sáez, se hizo entrega de una mención especial del jurado para José Fernando Molina por "su sobresaliente" actuación tanto en su despedida como novillero como en el día de su alternativa. Molina fue el único de los premiados que no pudo asistir al encontrarse preparando la temporada en distintos tentaderos.