Una protesta con mucho arte

Con todos los trastos propios de un entrenamiento; con el mismo silencio y la concentración, pero fuera de la plaza y no sobre el albero y, lo más importante: sin ningún maestro que corrija o aplauda los movimientos de los alumnos. Así ha sido la tarde hoy ante la Puerta Grande de la plaza de toros de Albacete en la Escuela Taurina. Sus alumnos, que rebosan ganas de expresar ese arte aprendido, no entienden de política, pero saben que esta situación creada por la ausencia de profesores la tienen que resolver los políticos.

Mientras no tengan esas referencias educativas, van a continuar los entrenamientos-protesta. Serán los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas y no descartan cambiar el escenario si con ello pueden llamar la atención de quien tiene que escucharles.

Declaraciones de Manuel Caballero jr y Alejandro Peñaranda Tienen claro lo que piden pero no está en su mano solucionarlo. Por eso se han concentrado hoy ante la Plaza de Toros de Albacete para pedir ya profesores para la Escuela Taurina

Además de expresarse como puedes escuchar en esta doble entrevista con Alejandro Peñaranda y Manuel Caballero jr, todos los alumnos han hecho público un comunicado que a continuación reproducimos:

"Los alumnos de la Escuela Taurina de Albacete estamos viviendo una situación muy compicada, nuestra escuela se encuentra cerrada y los Maestros de la misma han dimitido por problemas burocráticos con el Ayuntamiento de Albacete.

Si de por sí la situación sanitaria nos complica mucho el poder torear, esto nos lo hace imposible. Por ello queremos reivindicar al propio Ayuntamiento que se aceleren los trámites para la vuelta de los Maestros y la apertura de nuestra Escuela Taurina.

También queremos que se realicen las clases prácticas que el Ayuntamiento tiene que dar cuando la situación sanitaria lo permita y con las medidas de seguridad oportunas; estamos hartos de promesas, QUEREMOS SER TOREROS Y QUEREMOS TOREAR.