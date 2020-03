Rubén Pinar, póquer de éxitos en Albacete

A las ocho en punto de la tarde, en el antiguo Salón de Plenos del Museo Municipal de la capital, tuvo lugar la gala de entrega de los trofeos correspondientes al pasado abono manchego. Presentó el acto el crítico taurino de La Tribuna de Albacete, Pedro Belmonte, quien hizo en su exposición inicial un alegato a favor de la defensa de la tauromaquia y tomando como ejemplo la actuación de Estrella Morente en un conocido programa de la televisión pública. Además, durante el acto tuvo un hermoso gesto de reconocimiento y homenaje a Luis Natalio Cuesta, presidente de la plaza de toros de Albacete y que falleció el año pasado.

Así, se entregó el galardón al Toro más bravo de la Feria que fue para el astado de la divisa de “La Reina”, de nombre “Lagartijo” lidiado por Rubén Pinar. Recogió el premio José Miguel Arroyo “Joselito”, quien tuvo palabras de reconocimiento para el campo bravo, su padre y el mayoral de la ganadería.

Rubén Pinar: "Me gustaría repetir una encerrona como la de Albacete" El torero albaceteño recogió por cuarta vez consecutiva el premio al Triunfador de la Feria

A continuación, el premio para el novillo más bravo fue para “Mimoso” de “Encinagrande“ hierro propiedad de Manuel Caballero y que fue lidiado por José Fernando Molina. El matador de toros, ganadero, apoderado y empresario aseguró estar pagando un tributo a la Fiesta y si tenía la suerte de poder lidiar y ayudar al triunfo de un torero local, pues bienvenido sea. Además, Caballero tuvo palabras de agradecimiento para todo el mundo del toro de la ciudad y además dejó entrever su intención de volver a licitar por la plaza de toros de Albacete.

Tras recordarse que el trofeo para la corrida más brava del abono había sido declarado desierto, se dio paso a la entrega del trofeo del autor de la mejor faena, recogiéndolo la responsable de comunicación del diestro Emilio De Justo, Irene Martín, y justificando la ausencia del matador de toros debido al percance sufrido por parte de Morenito d’Arles mientras participaban en un tentadero en la ganadería de Victorino Martín, a lo que el presidente del Ateneo Albacetense, Tomás Mancebo enfatizó que los toreros tenían que hacer un esfuerzo y luchar por estar aquí en una ciudad como Albacete, y más aún tras la importancia de la faena de Emilio de Justo. A continuación, tras también recibir De Justo el premio como autor de la mejor estocada, Irene Martín volvió a pedir disculpas por la ausencia del diestro y a trasladar el interés del diestro por Albacete, su abono y su afición.

Y para concluir el acto, el matador de toros Rubén Pinar se alzó por cuarta vez consecutiva con el galardón que le acredita como triunfador de la feria de Albacete. Pinar no desaprovechó la ocasión para agradecer a toda la afición local el cariño que le brinda, destacando también que le gustaría encerrarse con seis toros en otra plaza y dirigiéndose a la actual presidente de la plaza de toros Genoveva Armero y aclarando que no había ningún problema con ella y reconociendo que si ella no le había concedido esa segunda oreja fue porque pensaba en el beneficio de la plaza. Por su parte, el alcalde de Albacete, Vicente Casañ, dio la enhorabuena a los premiados y posteriormente anunció que el pliego de la plaza de toros se daría a conocer la próxima semana y que el documento contiene novedades y nuevas obligaciones para el futuro empresario como el incremento de número de vacas para la Escuela taurina, recuperar la desencajonada, la obligatoriedad de organizar una gala de presentación de los carteles y que, además, se destinarán 200.000 euros para rehabilitar la plaza y convertirla en un museo como punto de atracción turística de la ciudad.