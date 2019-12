Luis Cuesta como ejemplo de bondad

“He tenido que tomar decisiones que me han llevado a enfrentarme a gente por el bien de la Fiesta”, así rezaba el titular de la entrevista que Luis Natalio Cuesta nos concedió a Julio Martínez y a mí para la revista el Albero en el año 2018. Tras 17 años como presidente de la plaza de toros, no pudo ejercer ya en ese año por prescripción facultativa debido al proceso de recuperación en el que se encontraba inmerso y que, por desgracia, terminó con el fallecimiento de Cuesta el pasado 17 de diciembre de 2019.

Luis Cuesta, además de inspector jefe de la Policía Nacional, fue presidente de la plaza de toros desde su llegada a Albacete en 2001. Se pondrán relatar cientos de momentos de su gestión al frente del palco, pero más allá de indultos, triunfos, polémicas varias, prefiero destacar su faceta humana y fuera del palco. ¿Las razones? Muy simples: Luis Natalio siempre fue un ejemplo de respeto hacia el resto de profesionales relacionados de forma directa o indirecta con la Fiesta. Cuesta, pese a varias crónicas y críticas duras por mi parte, nunca hizo el más mínimo comentario, apreciación o reproche hacia lo escrito o hablado por mi parte. Siempre con su característico tono amable y cordial, siempre respondía a cualquier llamada, entrando en materia y contestando a las preguntas planteadas con sinceridad. Rara avis era Luis en ese aspecto, por eso ya vislumbré desde el principio que nuestra relación siempre sería de cordialidad y respeto mutuo, diría incluso que de sincero afecto recíproco con un punto de admiración.

El mundo del toro de Albacete ya echa en falta a un buen hombre y gran profesional como ha sido Luis Natalio. ¿Cómo terminar este texto que sirva como merecido homenaje? Creo que con las propias palabras que pronunció para describir su paso por la presidencia de Albacete: “He intentado ser ecuánime y justo. He velado siempre por el interés de la afición, por el interés del público que es el que paga y el que va a hacer de esas horas un encuentro con el ocio, con la satisfacción y con la belleza. A veces he tenido que tomar decisiones que me han llevado a enfrentarme a gente por el bien de la Fiesta. No he pensado en mí nunca; siempre he buscado el protagonismo para el gran público y para la Fiesta. He intentado ser todo lo legal que establecen nuestros reglamentos, sin salirme de ellos, pero siempre entendiendo las necesidades humanas de las personas que intervienen. Siempre he intentado ayudar a todo el mundo que interviene en esta Fiesta tan bonita”. Luis Natalio Cuesta Lozano como ejemplo de bondad, lealtad y respeto. Se ha ido un buen hombre. Descanse en paz.

NOTA: EL ENTIERRO SERÁ MAÑANA A LAS 10:00 EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y POSTERIORMENTE EL CUERPO DE LUIS CUESTA SERÁ TRASLADADO AL CEMENTERIO DE LA GINETA