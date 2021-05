La Feria del Renacimiento, Asprona y el bulevar de los sueños rotos

Tras las gotas iniciales de información dadas por COPE, donde se anunciaba que no habría toros en Albacete durante el mes de junio, llegaba la confirmación oficial por parte de los organizadores. La miniferia del Renacimiento y la tradicional corrida a beneficio de Asprona no podrán darse debido a las leoninas medidas sanitarias decretadas por la Junta el pasado 8 de mayo. Toros se pueden dar, sí, pero ¿a qué precio? Porque el regreso de los toros a nuestra plaza de toros no puede ser por medio de unos tendidos con apenas 2.000 espectadores, siendo generosos.

No vale con decir que en otros sitios sí se dan toros. No es rentable, se mire por donde se mire, y la opción lógica y prudente es mantener cerradas las puertas de acceso del coso de la calle Feria hasta la venida de una situación legal más favorable. Muchos fracasos estrepitosos vienen por querer anticipar los éxitos, y este hubiera sido un claro ejemplo. ¿Acaso queremos que el primer toro que inicie la nueva etapa taurina en el albero albacetense piense que ha salido a una clase práctica, con todos los respetos, antes que a una corrida seria en una plaza de la categoría que ostenta Albacete? La imagen sería triste y ruinosa, véase algunos festejos en Vistalegre, y no puede, o no debe ser la que se transmita al resto del mundo del toro. Sería muy negativa para todos, sin duda.

Porque, como canta el gran Sabina, por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos, y es que no hay consuelo para los que amamos con fervor a la Fiesta de los toros. Ha sido un nuevo bajón para los empresarios taurinos de la región, los ganaderos, toreros, profesionales y, ante todo y sobre todo, ha venido a sumar otra decepción para la afición local que ve aplazarse nuevamente el retorno de los clarines y timbales, aplazamiento sin fecha concreta de regreso, además. ¿Qué pasa con la Feria de septiembre? No andemos con rodeos ni paños calientes: si no cambia el Decreto y se relajan sensiblemente las medidas de metro y medio entre las localidades asignadas, ahora mismo está suspendido virtualmente el abono en honor de la Virgen de los Llanos. Suena duro, pero es la cruel realidad. Si los números son inviables a finales de mayo, no van a ser distintos dentro de cuatro meses.

Esperemos y confiemos que todo cambie porque la Junta debe demostrar con hechos, como ha actuado con acierto en otras ocasiones, que apoya decididamente a la cultura y, en consecuencia, a los toros. Y es que resulta cuanto menos llamativo y sorprendente ver al actual presidente Emiliano García Page en el tendido de la plaza madrileña de Vistalegre con unas medidas mucho menos restrictivas en cuanto a distancia con otros aficionados, mientras que esa misma imagen no podría darse en la Comunidad Autónoma de la que es el máximo responsable. Presidente Page, es la hora de cruzarse al pitón contrario, darle el medio pecho a la situación y salir del burladero de un decreto que en la práctica hace casi imposible el organizar festejos. Toca trabajar desde ya para cambiar la situación. Castilla- La Mancha quiere festejos, y Albacete, también. Valor, y al toro.