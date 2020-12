COPE Albacete habla con los empresarios taurinos más importantes de España

Mañana concluye el plazo para presentar ofertas para la gestión de la plaza de toros de Albacete. El próximo martes, 15 de diciembre, será el momento de abrir los sobres y empezar a valorar.

No sabemos si por no dar pistas a un posible oponente o porque el pliego del Ayuntamiento de Albacete no convence, pero las empresas más importantes del sector taurino de este país, a pocas horas del fin del plazo, no parecen muy por la labor de presentar ofertas.

En COPE Albacete, Lorenzo del Rey ha contactado con cinco empresarios y tres de ellos, los Lozano, Simón Casas y Alberto García de Tauroemoción, todavía no tienen decidido si presentarían o no oferta por la plaza.

Además, Maximino Pérez, empresario de Cuenca, y José María Garzón, de Lances de Futuro, han asegurado que no acudirán al concurso.

Pablo Lozano, empresario de la Taurinomanchega y que ha sido la última en gestionar Albacete, aseguró que están estudiando el pliego y que prefería no hacer declaraciones mientras esté abierto el plazo para presentar ofertas.

Manuel Amador, que iría de la mano de Simón Casas, aseguró que están valorado el pliego que califican de muy exigente, y que en caso de presentar oferta vendrían para dar un espectáculo de calidad todo el año, no únicamente los días de Feria.

Maximino Pérez, empresario de Cuenca, dejó entrever que no se presentará en Albacete y que si otra empresa lo hace y gana, que cumpla lo firmado, y nunca a costa del abonado.

Alberto García @tauroemocion afirma que el pliego es casi el mismo del mes de marzo, es muy exigente para las circunstancias en las que nos encontramos y que todavía no han decidido si se presentarán o no.

Por último, José María Garzón, de Lances de futuro, fue el más crítico con el proceso de adjudicación y afirmó que no se presenta porque “el pliego de Albacete es malo para el toreo”. (Corte José María Garzón número 3 pliego malo para el toreo)