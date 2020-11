Albacete 2021: la Feria de los duros a cuatro pesetas

Agosto de 2021. Antonio acababa de comprar dos abonos como regalo de cumpleaños para su novia, que era muy aficionada. Más de 500 euros en dos localidades, que no era moco de pavo con la que estaba cayendo en Albacete. No entendía casi nada de toros, y la gente decía que los carteles eran más bien flojos.

El día 8 de septiembre se anunciaban toros de Las Ramblas para El Fandi, Daniel Luque y Luis David Adame. El día 9, toros de Zalduendo para Ferrera, López Simón y Juan del Álamo. El día 9, toros de Santiago Domecq para Rubén Pinar, Sergio Serrano y Pedro Marín. El día 10, toros de Jandilla para Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Juan Leal. Los días 11 y 12, novilladas con picadores, donde se anunciaban cinco novilleros de la tierra. Esas pensaban regalárselas a sus primos, que también eran muy taurinos y las aceptarían de buen grado porque ahora estaban en paro, y así al menos echarían la tarde. El 13, corrida de rejones: toros de diversas ganaderías para Andy Cartagena, Lea Vicens y Juan Manuel Munera. El 14 de septiembre, toros de Juan Pedro Domecq para El Juli, Cayetano y David de Miranda. El 15, toros de Victoriano del Río para Paco Ureña, Emilio de Justo y Rubén Pinar. El 16, toros de Alcurrucén para Álvaro Lorenzo, Pablo Aguado y Ginés Marín. Y el 17, toros de García Jiménez para Enrique Ponce, Manzanares y Juan Ortega.

Todavía recordaba las palabras que pronunció el empresario en la gala de presentación de la Feria: “tenemos más de 100.000 euros de gastos fijos cada año y hemos reducido mucho los precios de los abonos y localidades. Y apenas tenemos ingresos por televisión porque la cosa no ha cuajado, pero aún así hemos traído lo mejor posible. Y que cumple el pliego, por supuesto. No hemos llegado a un acuerdo con Roca Rey y Morante y por eso no están, aunque tenían muchas ganas de anunciarse. Y, por cierto, eso del torismo es relativo.

El toro de Albacete de por sí ya es muy serio y eso es lo que entendemos nosotros por torismo. Esta empresa ha contratado los toreros según dice el pliego, que hayan quedado entre los 17 primeros del escalafón en plazas de primera categoría y también está la presencia local. Pocas pegas se le pueden poner al abono.”

Cualquier parecido con la realidad será una mera coincidencia. O no. Quo Vadis, Albacete. Y todo esto, con un alcalde taurino

El 4 de septiembre, la noticia cayó como un jarro de agua fría: debido a una nueva ola del COVID, el aforo de la plaza quedaba reducido en un 60% y Antonio tendría que sentarse en la fila 8, asiento 10, mientras que su novia lo haría dos filas más arriba. Así había resultado de la solución que el empresario había dado a la obligación legal de mantener distancia de seguridad en el tendido. “¡Si lo sé, en lugar de dos abonos, la llevo a visitar una ganadería!”, pensó Antonio. Su padre, viejo abonado de la plaza, le dijo, no sin un punto de sorna: “bueno, al menos podréis ver los toros desde un sitio preferencial en el apartado y comprobar cómo el personal de plaza, y el chulo de toriles, van impecablemente vestidos con sus nuevos uniformes”.

Y esta es la fábula de la Feria de Albacete 2021, que seguramente ya le dirán que es imposible que se dé. Cualquier parecido con la realidad será una mera coincidencia. O no. Quo Vadis, Albacete. Y todo esto, con un alcalde taurino..