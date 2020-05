Aficionados y profesionales taurinos se citan el domingo en el Pincho de la Feria

El mundo taurino, aficionados y profesionales, ya sean toreros, banderilleros, picadores o empresarios, están citados el próximo domingo en el Pincho de la Feria a las 20.15 horas a un paseo reivindicativo en el que hacerse oír como sector importante tanto de la cultura como de la economía de este país.

Allí estará Rubén Pinar, el más importante matador albaceteño del momento, que en declaraciones a COPE nos ha explicado que "no vamos contra nadie como han hecho contra nosotros, con insultos. Nosotros vamos a demostrarnos y decir que tenemos nuestro sitio, pidiendo nuestro sitio. Nos reafirma y nos hace estar juntos. Si luego -añadía Rubén- hay que hacer una gran manifestación como la que se hizo en Valencia, la haremos.

El maestro de Tobarra, como otras muchas voces piensan, cree que el mundo taurino está abandonado a su suerte y debe luchar por "viendo cómo nos están dejando de lado, y teniendo en cuenta lo que aportamos desde el punto de vista económico y cultural, tenemos que elevar nuestra voz de forma pacífica y estar unidos, ése es el único objetivo de esta concentración del domingo".

Sobre si ya este 2020 es un año perdido para los toreros, Pinar asegura que "tengo contactos con apoderados todos los días y me consta que no cejan ni pierden la esperanza en que volvamos, pero con la normativa que hay y el coste que tiene organizar una corrida de toros no es fácil".

Por si acaso llega el momento, "yo me mantengo en forma como si fuera a torear dentro de quince días; es de alguna manera lo que nos hace sentirnos vivos y preparados. Si no tienes ilusión en esta profesión, por volver a vestirte de torero. Seguro que cuando eso ocurra, lo haremos con más ilusión que nunca".

Cancelación de la Feria

Como es obvio y dado que Rubén Pinar ha sido el triunfador de las últimas ferias en Albacete, su cancelación le ha dolido, aunque lo entiende "todos los años, los días antes de la Feria, prácticamente desde que te anuncian, te invaden tanto la responsabilidad como el miedo, supongo que es esa responsabilidad de actuar en tu casa, ante tu gente y dar lo mejo. Este año lo voy a echar de menos y ese vacío va a estar ahí".

"Ahora mismo estamos todos muy apenados porque se están perdiendo, una tras otra, todas las fiestas, pero lo importante tiene que ser la salud porque la desgracia que nos está tocando vivir a todos en estos momentos es muy grande"..