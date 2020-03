Zozulia pide perdón por unas declaraciones a un medio ucraniano

El delantero del Albacete Balompié, Roman Zozulia pide perdón a las personas que se sintieron ofendidas tras las declaraciones que realizó a un medio ucraniano, después de la visita del Rayo Vallecano al Carlos Belmonte, el pasado 29 de febrero.

En dichas declaraciones, Zozulia comentaba que, "cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara. Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Tampoco me extrañaría".