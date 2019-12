Zozulia: "Más grande que el Balón de Oro es subir con el Albacete a Primera"

Después de varios meses, Roman Zozulia habló este miércoles en la sala de prensa de la ciudad deportiva Andrés Iniesta.

El jugador ucraniano tiene claro cuál es su objetivo.“Para mí personalmente, más grande que el Balón de Oro es subir con el Albacete a Primera. Ya sabéis todos, como me ha acogido esta familia, la ciudad, el público y para mí, el objetivo más importante es, no con cualquier otro equipo, solo con el Albacete subir a Primera. Si hubiese querido jugar en la liga con otro equipo, incluso en verano, podría haber firmado con otro equipo, pero no, es mi objetivo más grande aquí”.

Físicamente, Roman Zozulia dice que está mejor de sus molestias en la espalda que le hicieron no viajar en la anterior jornada.

Respecto al equipo, el jugador ucraniano no cree que sea peor que la pasada temporada, afirma que es pronto hablar de resultados porque todavía queda la segunda vuelta y que están luchando para estar en lo más alto de la tabla. Además, piensa que la suerte estará del lado del conjunto blanco. “Realmente, ha cambiado casi el equipo entero, tenemos buen colectivo, vestuario, un buen equipo. Es verdad, que los resultados no están como queremos, pero estamos intentando conseguir, como la temporada pasada, subir a Primera”.

Zozulia también comenta que lo importante es puntuar y que da igual qué jugador sea el que marque gol.

En otro orden de cosas, el martes por la tarde saltaba la noticia de que la Fiscalía de Guipúzcoa pide de dos a tres años de cárcel para Eddy Silvestre. El motivo, la supuesta difusión de un vídeo sexual sin el consentimiento de la mujer que aparece en él. Hechos, que ocurrieron en 2016.

Zozulia ha dicho que no sabía nada de esta noticia y afirma que Silvestre es un buen compañero y que lo que sucede fuera del campo, son cosas personales en las que no se meten.