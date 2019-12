VÍDEO | La emotiva forma con la que el Albacete Balompié quiere dar la bienvenida al 2020

No está siendo un final de año especialmente tranquilo para el Albacete Balompié ni en lo extradeportivo, con todo el Caso Zozulya y la gran repercusión y polémica que ha generado, ni tampoco en lo deportivo ya que el conjunto de Ramis no atraviesa una buena dinámica de juego, y en las últimas jornada la suerte del inicio de campaña parece haber abandonado al equipo manchego. Más de lo mismo sucede en la Copa del Rey, donde el equipo a pesar de pasar de ronda no dejó buenas sensaciones al cosechar solo un 0-1 en un partido donde el Tudelano mereció más.

Sin embargo desde el club quieren alejarse de estas 'aguas revueltas' y han lanzado un vídeo en redes sociales que ha puesto la piel de gallina a más de uno. No es la primera vez que un club coge la idea del 'de padres a hijos', lo hemos visto recientemente en campañas de equipos como el Atlético de Madrid o el Real Betis. Sin embargo, en esta ocasión desde el Alba han sabido transmitir exactamente ese sentimiento, esa sensación, que es transmitir la pasión por unos colores, el sacrificio por una camiseta que se hace dentro de un mismo hogar, de generación a generación, de padres a hijos.

Vídeo

En la primera parte del vídeo los protagonistas son los Navarro. El abuelo, ya fallecido, Fernando Navarro Garrido, fue hermano del mítico 'Bibian' y presidente del Albacete Balompié de 1972 a 1981. El segundo de los componentes de la familia es Fernando Navarro (padre), ex jugador del Albacete en la temporadas 83-84. Y por último, Fernando Navarro Hervás (nieto), jugador del Atlético Albacete y habitual en las convocatorias de Ramis, debutando con el primer equipo en el partido de Copa frente al Tudelano.

En ese marco familiar, Navarro padre le está contando a su hijo como era la presentación de los jugadores a la afición 'en su época' en un día exclusivamente. En un momento el padre le pregunta a su hijo "¿qué sería debutar en el Carlos Belmonte?". "Sería un orgullo seguir los pasos que en su día tú y el abuelo", responde el canterano del Albacete. "Sería un sueño hecho realidad", continúa Fernando Navarro (nieto).

El vídeo continúa presentando a la otra familia protagonista, la Gómez Parra. Francisco Gómez 'Nene', integrante del mítico Queso Mecánico que logró el ascenso a Primera. La segunda componente es su hija, Celia Gómez Parra, jugadora del Fundación Albacete Femenino, que esta misma temporada alargaba su vinculación con el club hasta el 2022. Y por último se menciona que el hermano de Celia, Francisco Gomez Parra, forma parte en estos momentos de la cantera del Albacete Balompié.

En este caso, aparecen padre e hija, delante de un albúm de fotos hablando de los nervios de jugar en el Belmonte. "Ese recuerdo lo tienes para toda la vida", afirma 'Nene'. En un momento el padre le pregunta como sería jugar en el Belomente este año el partido del ascenso a la Liga Iberdrola, la primera división femenina. Celia no se lo piensa, suelta un sincero "ójala".

Un deseo, el de Celia, que desde el Albacete esperan que se puede cumplir dando la bienvenida a este 2020, dejando atrás un año que ha terminado con aguas revueltas, pero que también ha sido un año en el que el Alba ha vuelto a estar en boca de toda una ciudad, y toda una provincia tras la fantástica temporada pasada que hizo soñar a más de uno.