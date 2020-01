Víctor Varela: "El rendimiento es lo que dicta si la plantilla está bien o mal confeccionada"

Es evidente la corta plantilla del Albacete Balompié, solo hay que ver lo ocurrido en el último partido de liga en Tenerife. Con la lesión de Fran García, que sufre un esguince en el hombro izquierdo, Ramis tuvo que volver a rearmar el puzzle.

El vicepresidente del club manchego, Víctor Varela comentó este miércoles que la llegada de refuerzos no quiere decir que haya que depositar la responsabilidad del equipo en esos nuevos jugadores. Llegadas y salidas de las que todavía no se ha confirmado nada. Sobre Jon Erice, Víctor Varela ha dicho que "Jon Erice es un jugador que tiene contrato, que salió de aquí para marcharse a una competición extranjera y no quiere decir que él vaya a abandonar esa disciplina. Que manifieste los deseos está muy bien, que haya un interés es correcto, que podamos valorar a Jon positivamente, como lo hemos hecho desde el club en numerosas ocasiones es cierto, pero eso no quiere decir que esa operación se vaya a dar".

Otro de los rumores, la salida de Rey Manaj. "Del tema de Rey Manaj, lo único que puedo decir es que es cierto, que ha habido un interés, pero no hay nada concreto y no me gusta entrar en detalles de posibles operaciones que se puedan hacer, pero que no quiere decir que se vayan a hacer", explica Víctor Varela.

Quizás la confección de la plantilla no ha sido la correcta esta temporada. El vicepresidente del club, Víctor Varela responde "Nosotros somos autocríticos con todo lo que hacemos, pero yo insisto, yo tendría esa sensación sí cuando en verano fuésemos a traer a muchos jugadores no fuesen jugadores en muchos casos contrastados que tuvimos la coordinación con el cuerpo técnico de que querían esos jugadores, luego el rendimiento es una cuestión diferente. Obviamente insisto, el rendimiento es lo que dicta, si la plantilla está bien o mal confeccionada, si obviamente no conseguimos el rendimiento esperado pues podremos decir a final de temporada, que no ha sido ese el objetivo. Yo creo que no hay que desviarse, lo que tenemos que intentar es conseguir los 50 puntos, algo que parece que se dice como tópico en esta categoría y con lo que yo no estoy de acuerdo, nosotros queremos conseguir los 50 puntos cuanto antes, si la plantilla que hemos confeccionado es capaz de conseguir esos 50 puntos nos tendremos que dar por satisfechos, todo lo que venga de más será bienvenido pero el primer objetivo es clarísimo y yo creo que tenemos argumentos suficientes para conseguir ese objetivo".

El conjunto de Ramis prepara los dos próximos encuentros. El primero de ellos, el de Copa del Rey que se disputará este sábado a las 17:00 horas, ante el UD Ibiza en el estadio de Can Misses. El siguiente partido de liga para los blancos es el martes, que reciben al Fuenlabrada en el Carlos Belmonte.