Víctor Varela: "Los jugadores tienen una responsabilidad con el escudo, el club y la ciudad"

El consejero delegado y vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Varela, ha explicado que las destituciones del director deportivo, Toni Cruz, y del entrenador, Alejandro Menéndez, se han producido debido a que “se está trabajando desde hace meses en nuevo proyecto deportivo, independientemente de la categoría en la que milite el club”.

La derrota ante el Alcorcón del pasado lunes dejó al equipo albaceteño (colista) a ocho puntos de la permanencia en Segunda, a falta de quince por disputarse y ello desencadenó en el anuncio de la no continuidad de ambas figuras.

Varela ha asumido que el resultado de esta temporada es un “fracaso, porque cuando no se consigue un objetivo se fracasa”, si bien ha manifestado que “eso no es óbice para que sirva de aprendizaje y no volvamos a cometer esos errores en el futuro”.

En cuanto a la responsabilidad de la propiedad y del Consejo de Administración, ha explicado que “todos tenemos una cuota de responsabilidad, que nosotros asumimos, pero como la tienen responsables deportivos y jugadores”, ha puntualizado.

De hecho, ha recalcado que el Albacete, “como club señor que es, no va a señalar a nadie, sino que debemos repartir esa cuota de responsabilidad entre todos los trabajadores sin excepción”, ha resaltado.

Compromiso de los jugadores

El también vicepresidente del club ha relatado que, desde el Albacete, se ha exigido a los jugadores que “tienen la obligación de respetar los valores de un club que representa a un escudo y ciudad como Albacete” y que éstos “deben verse representados en cada partido en los que defiendan esta camiseta”.

Varela ha comunicado que, en los próximos días, se anunciará el nuevo director deportivo para comandar un nuevo proyecto “cargado de ilusión y energía” en el que la cantera “tendrá un papel fundamental, pues ha sido una petición del Consejo de Administración al nuevo responsable”, ha aseverado.

El nuevo entrenador hasta final de temporada será Fran Noguerol, hasta ahora segundo de Menéndez, al que el consejero delegado ha definido como “la persona ideal, porque encarna los valores del club con casi 200 partidos a su espalda en el Albacete, donde ha sido capitán y lleva años trabajando”.

Asimismo, ha confirmado que el holding empresarial propietario, Skyline, seguirá manteniendo un “compromiso firme e inquebrantable con el club, aunque se termine perdiendo la categoría”, y ha destacado, entre sus bondades, la “solidez institucional y financiera que le ha dado y que no tenía el Albacete desde hace 25 años”.

Ha insistido en que la entidad blanca entrará ahora en un proceso de “profunda reflexión” para detectar “todos los errores cometidos en los últimos meses”, que deberá convertirse en “el germen del potencial que debe tener el club en el fútbol profesional”.

Por último, ha enviado un mensaje a la afición a la que se ha dirigido para transmitirles que “compartimos su dolor y sufrimiento y más en una situación tan difícil como la pandemia, que esperamos superemos pronto”, ha finalizado.

