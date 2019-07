Una tarde de verano

Las tardes estivales se caracterizan por buscar la sombra más cercana, en su defecto una sombra equipada con aire acondicionado o ventilador convencional. También suelen caracterizarse por la busqueda de la piscina de turno, ya bien pública con los niños que no parán ni un segundo o con un poco de suerte y si conoces a la persona adecuada se puede terminar en la piscina privada del amigo de turno.



Las tardes estivales también pueden ser un buen momento, si no se está de vacaciones y si el tiempo lo permite, de ver a tu equipo prepararse de cara a la próxima temporada. Así fue en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, donde el Albacete Balompié recibió al filial del Getafe, en una tarde donde a pesar de comenzar a las 19:30 el calor dejó paso a una brisa agradable que fue de lo mejor del encuentro.



La primera buena noticia de este encuentro/entrenamiento fue la asistencia de la afición, una asistencia generosa teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y que la grada que está detrás de los banquillos presentaba prácticamente el lleno. Se nota que la dinámica de ilusión que se plantó la temporada pasada sigue generando frutos y que entre la gente se escuchan frases como: "El Álvaro Jiménez es muy bueno" o "Alberto Benito fue el mejor del Zaragoza hasta su lesión". La afición es el primer gran fichaje de este verano.



De la primera parte, casi que lo mejor es no escribir. El juego y el fútbol se fueron juntos de vacaciones y sobre el cesped solo había 22 jugadores que intentan encontrar un camino de cara a la temporada que se presenta. De los más habituales o los que aspiran a ello se pudo ver en el once a Tomeu Nadal, Caro y a Karim Azamoum. Tomeu dejó una estirada made in manacor a un disparo lejano y nada pudo hacer en el penalti que convirtió Ángel. De Caro se pudo ver que tiene presencia en el campo, galones y bienestar, volverá a disputar el puesto esta temporada. Por su parte, de Karim (así lo llaman ya sus compañeros), de momento parece un acierto de Mauro, se maneja naturalmente de tercer central que avanza a pivote defensivo y se le pudo ver una buena salida de balón y buenos desplazamientos en largo. No ocupa el espacio del campo que Dani Torres pero tiene buenas cualidades.



De los otros 9 jugadores poco que rescatar. A Steve Furtado se le ve voluntarioso pero le falta presencia en el campo y tomar mejores decisiones con el balón, demasiadas pérdidas peligrosas. Una salida para forjarse como jugador no sería mal opción. De los canteranos, destacar a Álvaro García muy cumplidor en defensa y buena opción para Ramis cuando las lesiones afecten a esas posiciones defensivas. Del resto, Castillo muy revolucionado, cometió el penalti que supuso el gol azulón y rozó la roja antes de su cambio. Alfon estuvo muy participativo, con muchas ganas de protagonismo pero no fue su partido, demasiado ansioso quizás. Nada que añadir del resto de canteranos que tendrán que esperar para poder tener una oportunidad con el primer equipo.



La segunda parte la película cambio de ritmo. Buena culpa de ello la tuvieron Barri y Susaeta. El Getafe B cambió a 10 de sus 11 titulares, y Ramis dio entrada a Brazao, Barri, Fran García, Susaeta, Alberto Benito, Gorosito, Fer Navarro, Herraiz y Álvaro Jiménez. Este último tuvo la mala suerte de llevarse 'un bocadillo' en el muslo y se marchó lesionado, eso si, tuvo tiempo en los dos balones que tocó de demostrar que tiene la calidad para jugar el balón con los pies, y recordó en algunas acciones a un jugador del corte de Febas, jugón generador de juego.

Durante los segundos 45 minutos no hubo equipo rival, Gorosito se encargaba de eliminar cualquier peligro rival, Barri y Susaeta manejaban el juego a su antojo y Alberto Benito dejó la sensación de que esa banda derecha va a ser suya durante toda la temporada. El gol del empate llegó en las botas de Barri tras un tiro desde fuera del área, un Barri que si cuadra en los planes de Ramis seguro que sumará muchos mas minutos que la temporada pasada, y eso será buena noticia para el Alba, ya no queda tan lejos decir que es el 'Busquets' de Ramis. El segundo en propia metra vino de un centro de Alberto Benito que hizo lo que quiso por su banda y que estuvo a punto de encontrarse con la recompensa del gol en un tiro cruzado.



Se llegó al final del partido casi con el final de la luz del día. Quizás no fue una tarde de sombra o de piscina, ni siquiera fue buena tarde de fútbol, pero si se pudieron ver detalles, detalles que por ejemplo vieron Álvaro Peña y Rey Manaj desde la grada, detalles de algunos de los jugadores con licencia para hacer soñar esta temporada a los aficionados del Albacete Balompié.