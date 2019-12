CD Tudelano y Albacete BP se miden a las 18:00 horas, en el Estadio Ciudad de Tudela

El Albacete Balompié se enfrenta esta tarde, a partir de las 18:00 horas, al CD Tudelano, en el estadio Ciudad de Tudela. Primera eliminatoria de Copa del Rey, que recordemos es partido único. De los 111 equipos, 56 pasarán a la segunda ronda.

El Tudelano, encuadrado en el Grupo II de Segunda B, llega a este partido de Copa, tras perder en la jornada 17 de Liga por 2-3 ante la Cultural Leonesa, entrenada por cierto, por un ex del Alba, José Manuel Aira.

El conjunto navarro dirigido por el técnico, José María Lumbreras se encuentra en puestos de descenso con 16 puntos, tras 3 victorias, 7 empates y el mismo número de derrotas.

El Albacete puso rumbo a Tudela el martes, tras el entrenamiento. Con el equipo, no ha viajado Zozulia, Susaeta, Arroyo, Pedro Sánchez, Caro, kekojević, ni Gorosito. Como novedad, en la lista para este partido de Copa, Fer Navarro, Poblete, Ergas, Alvarito y Castillo.

El lunes, el míster del Albacete ya adelantaba, que iban a haber rotaciones y que por lo menos, cinco jugadores del filial viajarían a Tudela. "Intentaremos elegir la mejor de las opciones para poder repartir, entre los dos partidos, a los jugadores. El objetivo es pasar. Sabéis que, por reglamentación solo podemos tener en la convocatoria 6 jugadores de ficha 'B', por llamarlo de alguna forma, uno de ellos es Manu Fuster. Por lo tanto, entrarán casi seguro cinco jugadores más, por tanto si son seis, viajarán 12 jugadores de primer equipo o con fichas 'A', por identificarlo de alguna forma. Luego dentro de eso, dentro del partido, no se puede alinear o tienes que tener siempre 7 jugadores 'A' en el campo, para no competer alineación indebida. Nosotros, eso lo vivimos mucho en la cantera del Madrid, entonces estamos bastante al tanto. Creemos tenerlo controlado y esperamos no cometer ningún error" declaraba Ramis.

Aunque, Tomeu Nadal si está en la convocatoria, el guardameta Gabriel Brazao, cedido del Ínter de Milán, podría debutar esta tarde en partido oficial. El cancerbero brasileño, de 19 años, estuvo apunto de entrar en el 11 titular ante la visita del Lugo al Carlos Belmonte, debido a la paternidad de Tomeu esa misma mañana; pero finalmente el meta balear si estuvo bajo palos. Veremos qué decisión toma Ramis y su cuerpo técnico.

En declaraciones, a nuestro compañero Alberto Sanz de Cope Pamplona , el entrenador José María Lumbreras comentaba que tienen ganas de disputar el partido ante el Albacete, pero que le preocupa la situación de su equipo en liga. Confían en competir bien y más allá de pasar, espera que sea un aliciente y les refuerce de cara a la liga regular.

"Casi ni hemos pensado en el Albacete, es un extraordinario equipo, que está a un nivel muy superior, por algo hay diferencias. Pero todo hay luego que trabajarlo, todo hay que competirlo. No sé como vendrán, después de lo que pasó el otro día, en Vallecas pero vengan como vengan es un equipo de Segunda. La Segunda es muy buena y hay equipos muy buenos, con muy buenos jugadores, con lo cual enfrente va a ver mucho tomate" decía Lumbreras en Cope Pamplona.

La plantilla del Tudelano es corta y además, está tocada por lesiones importantes, pero el entrenador José María Lumbreras confía en poder estar muy presente en el partido. "Confiamos en que podemos estar muy presente en el partido. Creo que hay que tener fe, que hay que creer, trabajarlo, nosotros con nuestras penurias ahí estamos y espero, que lo podamos disfrutar bien".