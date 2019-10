Tres puntos y buena imagen del conjunto de Ramis ante el líder

Un gol de Zozulia en el 92 dio la victoria a los blancos en el Carlos Belmonte. El Albacete Balompié ganó la batalla al Cádiz y tras la décimo tercera jornada se sitúa quinto en la tabla con 22 puntos empatado con el Huesca, que se sitúa un puesto más arriba.

El Cádiz cayó por segunda vez esta temporada, lo hizo ante el Alcorcón y ahora con el Albacete, quien rompió la racha del conjunto andaluz quien sumaba 5 victorias consecutivas.

Fue un encuentro de muchos duelos, de gran intensidad con una primera parte entretenida con un fútbol abierto. Las ocasiones del primer tiempo, que aunque no fueron muchas, eran del Albacete. El primer aviso lo dio Dani Ojeda en el minuto 23, después lo intentarían dos ex jugadores del Cádiz, desde larga distancia Karim Azamoum e Iván Kecojevic con un tiro que se fue desviado. El equipo de Cervera no inquietó demasiado la portería de Tomeu, los gaditanos estaban desorganizados en acciones puntuales lo que le hacía cometer errores defensivos.

Tras el descanso, el Cádiz entró más despierto, defendiendo bien y generando peligro. Iza Carcelén intentó abrir el marcador con un tiro cruzado que se fue fuera por muy poco. Roman Zozulia avisó tras un pase de Manu Fuster que tocó el meta Alberto Cifuentes y fue a córner. En la recta final, el técnico Álvaro Cervera, trató de dar velocidad a su equipo con la entrada de Jurado, que debutó en la categoría y también de Iván Alejo, que estuvo a punto de marcar pero Tomeu evitó el tanto con el pie.

Ya con el tiempo añadido, en el minuto 92 tras un envío de cabeza de Acuña a Pedro Sánchez, el jugador alicantino ofreció un espectacular centro a Zozulia, que remató de cabeza consiguiendo el gol de la victoria en el último instante y desatando la euforia en el Carlos Belmonte. El Albacete no perdió la fe y sigue abonado al 1 - 0 y ya van 7.

El Albacete BP prepara ya el próximo encuentro ante el Numancia, el viernes 1 de noviembre a las 12 del mediodía en el Nuevo Estadio Los Pajaritos.