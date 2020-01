Tomeu: "El siguiente objetivo es enderezar un poco la situación del equipo"

Este miércoles ha tenido lugar el acto de renovación de Tomeu Nadal hasta junio de 2022.

Tomeu Nadal llegó al Albacete en verano de 2016 y desde entonces es indiscutible en la portería blanca. Ídolo para la afición y uno de los mejores guardametas de la categoría, se acerca a los 150 partidos defendiendo el escudo del murciélago y las tres torres y además, ha superado los 100 encuentros en Segunda División.

El Vicepresidente del Albacete, Víctor Varela ha afirmado que Tomeu Nadal es uno de los pilares del equipo y además, ha reconocido que el club recibió ofertas de Primera División por el meta balear.

“Este verano ha habido intereses de clubes de superior categoría, que finalmente no terminaron de cristalizar por la voluntad tanto de Tomeu por seguir defendiendo la portería del Albacete Balompié y también del club por no desprenderse de uno de los jugadores, que yo creo que son clave no solo a nivel deportivo sino también a nivel de vestuario. Por ese motivo, tomamos la decisión de ampliar hasta 2022 el contrato y que el se sienta un juagdor importante e intentar también, que siga siendo ese pilar fundamental a la hora de construir futuras plantillas”, ha comentado Varela.

Tomeu Nadal ha dicho esta mañana que no dudó en renovar porque si hay un sitio donde quiere estar es en el Albacete. Desea devolver la confianza depositada en él y cumplir metas.

“El siguiente objetivo es enderezar un poco la situación. Creo que hay plantilla de sobra para hacerlo. Obviamente, somos críticos con nuestra situación y creo que todos los jugadores somos conscientes de que podemos dar mucho más. Confío plenamente en el cuerpo técnico y en la plantilla. El objetivo a medio largo plazo es poder ascender y obviamente, el mío personal es el mismo, poder ascender a Primera División con el Albacete” ha afirmado Tomeu.