Tomeu Nadal: "Van a ser dos partidos que no se van a parecer en nada a LaLiga"

El Albacete Balompié viaja hoy, tras el entrenamiento en un vuelo chárter hacia Palma de Mallorca para el encuentro de mañana jueves a las 21:00 horas en el estadio Son Moix. La vuelta del equipo está prevista cuando finalice el encuentro, para así ejercitarse el viernes en la ciudad deportiva Andrés Iniesta.

Álvaro Arroyo fue intervenido el lunes del menisco interno de su rodilla derecha, tras la lesión que sufrió en el partido ante el Almería. Se pierde el playoff pero los doctores creen que el jugador estará bien de cara a la pretemporada. El capitán se pasó ayer por el entrenamiento donde recibió el ánimo de sus compañeros y él también los dio de cara al partido ante el Mallorca.

Sin duda, una baja muy importante para el equipo. Hace 2 años, el Albacete juegó otros playoff de ascenso, los de Segunda B a Segunda División. De aquella plantilla tan solo quedan Arroyo y Tomeu. El guardameta mallorquín, Tomeu Nadal ha hablando sobre la baja del capitán: “Ha jugado el 95 por ciento de los partidos y es una baja importante, ahora cualquier lesión es importante. Son partidos duros de mucha intensidad que necesitamos a todo el mundo. Obviamente, Álvaro en el vestuario es un jugador importante al igual que en el campo, es normal que sea una baja importante, pero creo que tenemos gente de sobra para suplir lo que haga falta y necesitamos de todos ahora más que nunca. La gente del banquillo puede decidir una eliminatoria como nos pasó hace 2 años”.

Tomeu Nadal ha confesado que el único equipo con el que no quería enfrentarse era el de su ciudad natal, pero que el fútbol tiene estas cosas y que hay que disfrutar el momento que están viviendo.

“Yo lo tengo claro, el objetivo es ir a ganar. Hay que ir a ganar como hemos hecho en todos los partidos de liga, es verdad que es una eliminatoria de 180 minutos pueden pasar muchas cosas pero creo que hay que ir a ganar sin especular. Creo que tenemos que ser el equipo que hemos sido gran parte de la temporada, por eso estamos aquí porque hemos hecho el 99 por ciento de las cosas bien”.

Tomeu opina que la sorpresa de este playoff son Albacete y Mallorca porque nadie a comienzos de temporada hubiese esperado que ambos estuviesen peleando por el ascenso a la máxima categoría. El meta del Albacete ve a los dos equipos muy parecidos. En la liga regular, el conjunto de Ramis ganó los 2 encuentros.“Yo creo que van a ser 2 partidos que no se van a parecer en nada a la liga porque los afrontas diferente, partiendo de la base de que es un playoff, no se vive igual que en un partido de liga. Creo que van a ser partidos muy diferentes que se van a decidir por pequeños detalles, que al final los que estén más acertados en las dos áreas se van a llevar la eliminatoria así que ojalá pase lo mismo que en partido de ida, sería buena señal pero bueno creo que el Mallorca es un equipo muy complicado de hacerle daño, es un bloque muy sólido, tiene las ideas muy claras, conozco muy bien a su entrenador y nosotros también iremos con nuestra armas para hacerles daño”

Sobre los rumores de su salida del club, Tomeu Nadal afirma que, “Puedo asegurar que no hay nada cierto, no tengo ningún acuerdo con nadie, yo tengo contrato aquí y lo que quiero es ascender a Primera con el Albacete. Ya lo dije hace tiempo, que ya me lo tomo como un objetivo personal, obviamente a nivel de grupo es brutal pero a nivel personal mucho más. Yo vine aquí, hace dos años y estábamos hablando de un playoff a Segunda y ahora estamos hablando de un playoff a Primera. Para mí subir a Primera División con el Albacete en 3 años de Segunda B a Primera creo que es una satisfacción impresionante poder tenerla. No sé que puede pasar, ojalá fuera un brujo y te dijera vamos a ascender, ojalá... pero no lo soy y no sé que va a pasar dentro de una semana o dentro de dos. Cuando termine la temporada valoraremos dónde estamos ojalá sea en Primera y no tengamos que valorar nada, a partir de ahí veremos que pasa y ya habrá tiempo para pensar en estos temas”.