Tomeu Nadal: "La idea del vestuario es pelear por esas dos posiciones que tenemos a tiro"

El Albacete Balompié se ejercitó el jueves a puerta cerrada. Antes habló el guardameta Tomeu Nadal en sala de prensa y dijo esto sobre el próximo encuentro ante el Elche, el domingo a las 12:00 horas en el Carlos Belmonte, "vienen con una dinámica muy buena con jugadores que pueden marcarte la diferencia, con un estado bastante bueno. Vamos a ver si somos capaces el domingo de conseguir esos 3 puntos que son muy importanes".

Tomeu reconoce que el equipo mira de reojo lo que hacen sus rivales, pero se centran en el trabajo diario, "a día de hoy pienso que dependemos de nosotros, el poder seguir soñando, el poder luchar por esas dos posiciones que nos llevan al ascenso directo. Al final creo que, el límite de este equipo lo marcamos nosotros, lo marca el vestuario, si nosotros estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones de ganar. Obviamente, miramos lo que hacen los demás, no quita ni una cosa ni otra. Dependiendo de nosotros y estando a nuestro mejor nivel tenemos muchas opciones, después hay muhos factores que no dependen de nosotros, pero lo que esté en nuestras manos lo hagamos bien, que no se nos vaya. La idea del vestuario a día de hoy es, no lo podemos esconder, es pelear por esas 2 posiciones que tenemos a tiro".

Tomeu Nadal está realizando una gran temporada y con la humildad como bandera, afirma que, su buen rendimiento es gracias al trabajo conjunto del equipo. No desmiente que haya recibo ofertas de otros clubes pero él está centrado en el Albacete Balompié hasta lo que pueda suceder en junio, "poder conseguir un sueño de llevar a un club, a una ciudad, a una afición, a Primera División a la mejor liga del mundo. Creo que a nivel personal es una satisfación brutal y a día de hoy estoy concentrado e implicado al cien por cien en este objetivo" concluyó el meta del Albacete.