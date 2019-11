Tomeu Nadal: "No habría mayor satisfacción que ascender con el Albacete"

Tomeu Nadal, el gran protagonista de la pasada jornada en La Romareda, habló este martes en sala de prensa. Afirma estar contento por haber ayudado al equipo y sumar los tres puntos ante el Real Zaragoza. Tras su actuación decisiva en el encuentro, reconoce haber recibido muchas felicitaciones. Ahora, el meta balear aprovecha el bueno momento y espera seguir en la misma línea. Acaba de ser padre de una niña y opina que el éxito profesional va unido al personal.

"Un poco van de la mano todo, al final cuando en lo personal estás bien, profesionalmente te salen mejor las cosas. Después, hay que hacer un buen trabajo. Cuando emocionalmente llevas una estabilidad, es más fácil. Ahora estoy en un muy buen momento" comenta Tomeu.

También añade que, "creer te lo dan los partidos. Necesitas fallar para crecer, hay que convivir con el fallo y te da para mejorar y para seguir creciendo. Hay que trabajar muy duro y después demostrarlo".

En cuanto al objetivo de equipo, Tomeu habla primero de permanencia, pero reconoce que su meta personal es el ascenso. "Conseguir cuanto antes los 50 puntos creo que es muy importante y a partir de ahí veremos dónde llegamos. Obviamente, mi objetivo personal es jugar otro playoff y ascender a Primera. No habría mayor satisfacción que ascender aquí con el Albacete, porque sería culminar unos años muy buenos aquí. Creo que de los 22 equipos, hay 18 que quieren ascender o jugar playoff. Nosotros el año pasado, hicimos un muy buen año, este año ha habido cambios y seguimos en la pelea alta de la clasificación. Creo que es muy positivo, que hay que darle valor, aunque el equipo tiene mucho margen de mejora aún. Nos costó acoplarnos, pero seguimos en esa lucha del playoff que creo que muchos equipos nos cambiarían la posición".

El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis comentaba tras el último partido, que el equipo debía mejorar los números en el Carlos Belmonte y el guardameta balear opina que, "Obviamente, hay que mejorar los números en casa y hacernos fuertes sobre todo, en el Belmonte. Es verdad, que lo que hemos perdido en casa lo hemos conseguido fuera. Pero si podemos hacernos más fuertes en casa, conseguir este domingo 3 puntos para darle más valor aún a la victoria del otro día, porque al final ganas en un campo de mucho prestigio ante un muy buen equipo. Pero hay que hacerlos buenos sobre todo, en casa. Hacernos fuertes, que no se escapen más puntos porque hemos visto que contra el Lugo y el Oviedo se han escapado puntos en los minutos finales, incluso yo creo que sin merecerlo, pero al final el fútbol te da, te quita y al final te compensa todo, pero yo creo que hacernos fuertes en casa en esta categoría es muy importante".

El Albacete Balompié recibe al Mirandés este domingo a las 16:00 horas. Tomeu Nadal piensa del próximo rival que, "El Mirandés es un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores, un equipo muy compacto, defensivamente están fuertes. Es verdad, que fuera de casa le pasa como a muchos equipos, pueden bajar un poco, pero en esta categoría cualquier equipo te puede ganar y en cualquier campo. Entonces, habrá que dar la mejor versión nuestra para conseguir los tres puntos".

Tomeu Nadal también ha tenido unas palabras para su compañero, el meta Gabriel Brazao, "La verdad que tenemos una competencia muy sana. Es joven, ha venido aquí para aprender y sumar. Tenemos una competencia muy sana, nos llevamos muy bien, creo que tiene un futuro muy prometedor. Viene del Inter de Milán y tiene un futuro muy bueno si sigue este camino. Nos llevamos muy bien, como me ha pasado con todos los porteros que han pasado por aquí. Hemos tenido una competencia muy sana, después el míster es el que decide quién juega. Me he llevado muy bien con todos hemos tenido una amistad, sigo hablando prácticamente con todos los porteros que hemos estado juntos. Desde Héctor hasta a día de hoy Gabriel. Me han hecho mejor portero, entonces soy yo el que tengo que estar agradecido a ellos para hacerme mejor".

Copa del Rey

El pasado domingo tuvo lugar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey donde el Albacete BP viajará para medirse al Tudelano.

"El formato nuevo de copa creo que es más interesante. A mí, particularmente me gusta que estén todos los equipos de las diferentes categorías con un sorteo mayor, creo que es bueno para el fútbol español y para que todos los equipos puedan enfrentarse a todos. El Tudelano, es un equipo que lleva muchos años en Segunda B, consolidándose en esa categoría, no será nada fácil. Nosotros iremos con la máxima exigencia y la ilusión de poder pasar y llegar lo más lejos posible a la copa. También, es bueno que los jugadores con menos minutos puedan tener la oportunidad incluso, gente del filial demostrar que están al mismo nivel de los que están ahora jugando más los domingos" concluye Tomeu.