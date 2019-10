Tomeu: "Hay dos caras del equipo"

El Albacete Balompié trabaja de cara al próximo encuentro ante el Fuenlabrada. El miércoles, Rey Manaj y Eddy Silvestre ya habían vuelto a Albacete tras los partidos con sus respectivas selecciones, pero no se ejercitaron con el resto del grupo. Quien si lo hizo fue Manu Fuster y mientras, Roberto Olabe realizó ejercicios al margen. Hoy, jueves Ramis ha dirigido el entrenamiento con toda la plantilla a sus órdenes a excepción, de Nico Gorosito que continúa con su recuperación.

Volviendo a los internacionales, Rey Manaj y Eddy Silvestre fueron titulares con Albania y Azerbaiyán en los encuentros clasificatorios para la Europa. Incluso el delantero albanés marcó un gol en la victoria de su selección a domicilio, frente a Moldavia con resultado de 0 a 4.

Tomeu Nadal ha hablado en sala de prensa, el guardameta del Albacete ha analizado la derrota ante el Real Oviedo por 1-2. El meta balear afirma que el primer gol del conjunto asturiano viene de una jugada que tenían que haber cortado antes, y el segundo tanto, Tomeu lo ve como un fallo más evitable, a causa de la falta de concentración. En la última jornada, el encuentro tuvo dos partes muy diferenciadas.

"Hay dos caras del equipo y eso es lo que no podemos permitir o tenemos que mejorar, de ser un equipo mucho más equilibrado. Es más, no podemos ser un equipo como el de la primera parte del otro día, siendo un equipo equilibrado, teniendo el balón, defendiendo bien, siendo sólidos y después tener un cambio tan grande en la segunda parte. Esta categoría consiste en ser un equipo equilibrado en cada jornada, defender bien y el atacar bien, entonces eso es lo que yo creo que nos falta un poco por mejorar, no dar esos picos de minutos muy buenos, a minutos muy malos en un mismo partido. Creo que eso nos lo dará la competición" opina Tomeu.

El conjunto de Ramis se mide el domingo 20 de octubre al Fuenlabrada, pero antes el equipo madrileño disputó el miércoles el partido aplazado de la jornada 6 contra el Zaragoza, en el estadio Fernando Torres. Un encuentro, que acabó con la victoria del Fuenlabrada por 2 a 1 y que coloca al equipo de Baldomero Hermoso segundo en la tabla con 20 puntos. Recordemos que, el Albacete ocupa de décima posición con 17 puntos.

"El Fuenlabrada ha demostrado que es un equipo que tiene las ideas claras, que tiene jugadores que están ahora mismo en un muy buen nivel. Yo creo que independientemente del partido ante Zaragoza veremos el mismo equipo. Obviamente, cuando no ganas te surgen las necesidades. El domingo es un partido muy importante como lo es cualquiera. Veremos un equipo que hace las cosas muy bien, que tiene las cosas caras, que defienden todos. Será un partido muy complicado en su campo han demostrado ser un equipo muy fiable, habrá que demostrar otra vez, el equipo equilibrado que queremos ser y que hemos sido. Como hagamos un partido parecido al de la segunda parte del otro día obviamente, no ganaremos. Cuando hemos demostrado que somos un equipo equilibrado, que todos defendemos, que todos estamos implicados, que queremos mejorar y sobre todo, ser un equipo que luche para cosas bonitas y no, solo mantener la categoría. Obviamente, sin ninguna duda es el objetivo primero pero bueno hay que ser autoexigentes y siempre querer mejorar", afirma el meta balear.