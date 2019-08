Susaeta: "Quedan 123 puntos por delante"

En la actualidad el Albacete Balompié, vestuario y cuerpo técnico han consensuado que Susaeta, Arroyo, Tomeu y Gorosito sean quienes porten el brazalete de capitán está temporada. La principal novedad, es que se incorpora Nico Gorosito, otro de los futbolistas que más tiempo lleva en el Belmonte.

El Sistema de Vídeo Arbitraje se probó el martes en el Carlos Belmonte en una partido entre juveniles. Este viernes 23 de agosto a las 22:00 horas será el estreno del conjunto de Ramis en su feudo esta campaña. No solo será el inicio del VAR sino también del terreno de juego. Un césped que ya ha probado la primera plantilla del Albacete.

Néstor Susaeta ha comparecido en sala de prensa donde ha estado muy presente la derrota sufrida en Almería. "No hay que tener excusas, hicimos muy mal partido. Creo que no salieron las cosas. Es evidente que no llegamos ni tan siquiera a disparar a puerta. Cuando haces un partido tan malo no creo que sirvan las excusas. Un baño de realidad y de humildad, y aprender de este accidente. El fútbol tiene esas cosas y el viernes tenemos otra oportunidad y estamos con muchas ganas de revertir ese primer tropiezo".

Susaeta piensa que la semana de trabajo previa al primer partido de liga fue muy buena, pero que no les salieron las cosas. Opina también que fue un encuentro muy malo en todos los sentidos e insiste en la llegada del viernes para poder demostrar el equipo que son. "Estamos siendo muy críticos durante la semana con nosotros mismos y quedan 123 puntos por delante" afirma uno de los capitanes del Albacete BP.

El centrocampista cree que es lógico que cada año se compare la plantilla y resultado del año anterior, pero afirma que se centran en el presente. El viernes reciben al recién descendido Girona, con un presupuesto mayor que el Albacete. "El dinero no lo es todo en el fútbol. Es evidente que, al final los tres descendidos manejan presupuestos que duplican y triplican a muchos equipos de la categoría, pero insisto que tampoco nos debe servir de excusa. Creo que hay que ser ambiciosos, vamos a salir a ganar todos los partidos y ese es nuestro objetivo, tratar de ganar al Girona, que es un equipo sensacional, que tiene un presupuesto muy alto, que tiene jugadores que evidentemente pueden competir en la Primera División como han demostrado durante muchos años; pero no somos menos que nadie y vamos a por ellos y a por los 3 puntos" declara Susaeta.

El futbolista de Éibar dice que es una motivación extra jugar contra equipos tan potentes, como el Girona. Afirma que saben que les tocará sufrir por momentos pero que ellos también harán sufrir al rival. Dice estar seguro de que harán un buen partido.

Le hemos preguntado a Néstor Susaeta, si tienen presión añadida tras el comienzo de liga y ha dicho esto que, "no lo veo como presión como tal, me parece una suerte jugar el viernes con nuestra afición y poder demostrar que somos un buen equipo, y que somos más que capaces de ganar al Girona".