Susaeta: "Me encantaría volver con los tres puntos pero sí estaría contento con el empate”

El capitán del Albacete, Néstor Susaeta afirma que el equipo está en un buen estado de forma y pone en valor el trabajo de preparadores físicos y nutricionista para esta recta final de liga atípica “cuando llega el final de temporada todos los partidos son importantes, pero creo que con este calendario tan reducido cada partido tiene una vital importancia” y añade que “va a ser poco entrenamiento y mucha recuperación”.

"Es un reto para todos, estamos muy esperanzados y contentos de volver a competición”

Conscientes de los complicados momentos vividos por la pandemia, Susaeta comenta que se sienten afortunados por volver a la competición, aunque no sea la situación deseada “lo primordial para nosotros era la salud, sin ninguna duda y ahora van a ser cinco semanas muy intensas pero van a ser bonitas, es un reto para todos, estamos muy esperanzados y contentos de volver a competición”.

"Un punto fuera de casa y con uno menos, sería positivo"

El capitán del Albacete no es conformista, quiere conseguir los tres puntos en Vallecas pero antes que irse de vacío firmaría un empate “conozco bastante bien el club, la plantilla es muy buena, confeccionada para estar arriba o luchar por el ascenso, son un bloque muy bueno y creo que un punto fuera de casa, con uno menos y con la situación en la que estamos todos, sería positivo, eso no quiere decir que sea conformista, me encantaría volver con los tres puntos pero sí estaría contento con el empate”.

Opina que durante los 45 minutos, el Rayo querrá presionarles en todo el campo y “tratarán de tener la posesión porque es un equipo que siempre da prioridad a la posesión y nosotros defendernos y trataremos de salir a la contra, estoy seguro que alguna ocasión tendremos y ojalá podamos aprovecharla”

En lo personal, Néstor Susaeta no ha disputado ni un solo minuto desde la llega de Alcaraz al banquillo y ni tan siquiera ha sido convocado en ninguna de las cinco jornadas.

"Me centro mucho en el bienestar del equipo y cuando me llegue la oportunidad, que estoy seguro que me llegará, demostrar que estoy más que capacitado para jugar”

Con la humildad que le caracteriza, el capitán del Albacete da prioridad al equipo antes que a su situación personal “cuando he sido importante pocas veces he alzado la voz y cuando ahora estoy siendo menos importante, por mucho que me fastidie, para mí es mucho más importante el Albacete Balompié y salir de esta posición complicada que mi situación personal, sin restarle valor a mi situación personal, me centro mucho en el bienestar del equipo, en ayudar en lo que haga falta y cuando me llegue la oportunidad, que estoy seguro que me llegará, demostrar que estoy más que capacitado para jugar”.

Además, Susaeta comenta que Lucas Alcaraz y él no han hablado de su situación “no he hablado, nunca me he sentado a hablar con él”.