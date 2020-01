Susaeta: "Es momento de dejar de hablar y de demostrar en el campo"

El Albacete Balompié prepara el próximo encuentro ante el Real Oviedo, el domingo 2 de febrero a las 20:30 horas. Este jueves ha hablado en sala de prensa, Néstor Susaeta que afirma están dolidos por los malos resultados, “esperamos y deseamos, y estoy convencido que el domingo es un partido muy bonito de jugar, un partido donde los dos equipos estamos muy necesitados y donde realmente, yo creo que vamos a dar la cara y que ojalá volvamos con los tres puntos. Estoy convencido de ello y creo que es una oportunidad muy buena y muy bonita”.

El Albacete tiene un partido clave ante el Oviedo para romper la racha de 8 jornadas sin vencer.

“No creo que debamos ser demasiado victimistas en el sentido del vestuario porque creo que eso es una excusa, debemos ser primero autocríticos y saber que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Creo que los puntos no engañan y si estamos en esta dinámica y con estos puntos es porque hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Creo que el rendimiento individual de cada uno de nosotros puede ser bastante mejorable y creo que por ahí debe partir un poco la base. Hay muchas cosas buenas y partidos donde hemos merecido más y también en otros hemos merecido menos y hemos sacado los 3 puntos. La dinámica es mala, el día a día es muy bueno, creo que se trabaja muy bien, el grupo es bueno, la actitud es buena. Pero es momento de dejar de hablar y de demostrar en el campo, y sacar los resultados de una vez por todas, que ya viene siendo hora”, comenta Susaeta.

El conjunto de Ramis es el equipo menos goleador de la categoría con tan solo 17 tantos marcados, “ nos está costando hacer gol y cuando nos hacen gol no sabemos revertir mucho la situación . Creemos desde dentro que podemos remontarlo, pero la realidad es que nos está costando hacer gol y sin goles no se pueden levantar lo partidos” , afirma el capitán del Albacete.

Susaeta es consciente de que deben mejorar en la estrategia porque es un aspecto importante, “lo trabajamos un día o dos a la semana, pero no está saliendo bien. Yo como primer implicado, creo que los golpeos deben ser mejores, sin ninguna duda porque sin un buen golpeo es casi imposible hacer gol. Yo soy muy crítico conmigo mismo y el otro día en la primera acción, salgo y le pego y sale a diez metros para arriba, no es muy normal y no debe suceder eso. Debemos mejorar porque capacidad tenemos más que de sobra”.

Para Néstor Susaeta es importante ser fuerte mentalmente, “hay gente con mucho talento, con mucha capacidad en cualquiera de las categorías y no llegan al fútbol profesional porque el fútbol son muchas cosas, es orden, seguridad en uno mismo, es un trabajo del día a día. Hay que ser muy constante, son muchísimas cosas. La cabeza es muy importante para salir de este tipo de situaciones y la base es el entrenamiento diario, creo que eso lo tenemos. El equipo trabaja bien y es algo que me deja bastante tranquilo.

Susaeta después de dos temporadas volverá a jugar en el Carlos Tartiere. Un encuentro muy especial para él, donde el capitán afirma que es un sitio al que quiere mucho y tiene mucho respeto por eso dice, que no celebraría el gol, ni tampoco una asistencia.