Severino Felipe: "El cuerpo tiene memoria y cuando pase el confinamiento recuperaremos el nivel deportivo"

El atleta albaceteño, Severino Felipe nos cuenta que tuvo síntomas de coronavirus, “me encuentro bien, como muchos al principio tuve los síntomas pero con los aerosoles que me receto el medico, ya me encuentro mucho mejor”.

"Los deportistas somos los primeros que tenemos que dar ejemplo", afirma Severino

Hay que quedarse en casa para que se rompa la cadena de contagios y ahora, toca esperar para hacer ejercicio fuera de casa, “la gente creo que lo tiene asumido, hay que quedarse en casa y es la mejor forma de luchar contra el virus. Los deportistas somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, hay que estar tranquilo, el cuerpo tiene memoria y en cuanto pase esta etapa de confinamiento enseguida podremos conseguir y recuperar el nivel deportivo que teníamos antes, eso sin duda. Lo sé porque he pasado tres veces por el quirófano y he tenido en mi vida deportiva muchos parones y al final siempre, si uno es constante uno vuelve a recuperar el nivel deportivo que tenía. Lo que si es cierto, todos los días realizo una rutina de ejercicios en casa para no perder la musculatura implicada en la carrera a pie”, afirma Severino.

El atleta, nos explica cuál es su rutina de ejercicios, “será muy parecida a la que está haciendo los oyentes en casa. Me gusta hacer un pequeño calentamiento en una bici estática en casa y después, lo que suelo hacer son muchos ejercicios de sentadillas, me gusta hacer ejercicios de piernas y con elástico. También, es importante la zona lumbar y abdominal, Internet está inundada de tablas que podemos hacer a diario, mi recomendación es hacerla todos los días 30 y 40 minutos porque hace que llevemos mejor este confinamiento”.

El mundo se ha parado debido a la emergencia por el COVID-19 y los deportistas han visto interrumpidos sus retos personal, “tenía un dorsal élite para participar en la media maratón en Lisboa, que es una de las más importantes del mundo y no se ha suspendido debido a la importancia de la prueba, pero se ha aplazado al día 6 de septiembre. Si Dios quiere, allí estaré defendiendo los colores del 'Club de Atletismo Albacete'. En octubre, tengo previsto una maratón en Amsterdam e intentaré hacer una buena marca personal, en una carrera que conozco porque en el año 2014 quedé segundo absoluto en el media maratón y en esta ocasión, me gustaría afrontar el maratón porque es un circuito muy rápido y además, lo recomiendo a los oyentes que son atletas” nos cuenta Severino Felipe.

El atleta albaceteño, cuando se acabe el confinamiento, lo primero que hará será salir a correr, nos confiesa, “cogeré mis mallas, mis zapatillas de atletismo y saldré el primer día 30 minutos a trotar un poco y a notar el aire en la cara, a segregar las endorfinas que tanto estamos echando en falta y gradualmente, iré aumentando el nivel”.