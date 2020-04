El martes 21 de abril, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo tuvo una reunión telemática con los capitanes de Primera y Segunda División, donde el representante del Albacete Balompié es Néstor Susaeta.El tema principal, las dudas de los jugadores acerca del protocolo de actuación de LaLiga para retomar los entrenamientos y la competición. Las conclusiones de dicha reunión, todavía no han sido publicadas.

El central del Albacete, Sergio Sánchez opina, a través de redes sociales, que garantizar el 0 por ciento de riesgo para volver a jugar es imposible, y alude a la empatía y responsabilidad, porque afirma que muchas personas viven gracias a este deporte.

Texto del jugador Sergio Sánchez:

Garantizar el 0% de riesgo para volver a jugar es imposible. Incluso, encerrado en casa no tienes ese porcentaje garantizado, pero creo que AFE, LaLiga y el CSD van a minimizar al máximo todos los riesgos. Creo que muchos trabajadores, hoy en las calles no tienen ese 0% de riesgo garantizado y ahí están. ¿Debemos ser cautos? SÍ, pero también responsables en llevar a cabo todas las medidas para asegurar el mínimo riesgo de contagio, pero también responsable con nuestro trabajo y con las muchas personas que dependen de que volvamos a jugar, ya que si no se quedarán sin trabajo y sin dinero por no jugar. Muchísima gente vive gracias al fútbol, excluyendo al propio futbolista, que en gran parte podemos vivir sin jugar un año, económicamente hablando. El futbolista debe pensar en utilleros, gente de oficina, periodistas deportivos, jardineros, catering, marcas que apuestan por los clubes. Hay que ser empáticos y no debemos ser egoístas. Mi humilde opinión, expresa Sergio Sánchez en redes sociales.

El central barcelonés, llegó al Albacete el pasado mes de febrero en calidad de cedido procedente del Cádiz CF, club donde uno de sus jugadores ha manifestado su rotunda oposición a jugar al fútbol hasta que la pandemia causada por el COVID-19 tenga una solución.Se trata del futbolista valenciano Fali, que en declaraciones a El Partidazo de Juanma Castaño en Cope, ha afirmado que con el 1% de riesgo de contagio, no va a jugar al fútbol al existir posibilidad de contagiar a alguien. Fali remarca que lo primero es la salud de él y su gente más cercana. El jugador del Cádiz, equipo líder de Segunda,considera que el fútbol, en estos momentos, no es esencial y a sus 26 años prefiere dejar el jugar, antes de poder contraer el virus y contagiar a alguien. Fali añade, que si LaLiga se tiene que jugar dentro de 3 ó 4 meses, no pasa nada porque lo más importante es la salud.