Rubiales: "Primero la salud, después disputar esta temporada y si sobran fechas, veremos qué pasa la siguiente

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales volvió a ofrecer una rueda de prensa, este miércoles 25 de marzo en la que comenzó afirmando que, “el fútbol es muy poco importante en comparación con lo realmente importante, que es el problema que tenemos en la sociedad española, con una pandemia declara a nivel global en casi doscientos países, pero tenemos que seguir trabajando por el fútbol”.

Como ya declaró hace unos días, se reanudarán las competiciones cuando las autoridades sanitarias y gubernamentales lo dictaminen, y se reanudarán de forma gradual para que los jugadores no sufran estrés físico y ni psicológico, comunica la RFEF.

La RFEF no se plantea una temporada nula

Rubiales explica,“nosotros siempre hemos abogado por una temporada, que ya lleva muchos partidos disputados, más de la mitad, debe de acabar. He escuchado alguna reflexión y es 'no fastidiemos dos temporadas para arreglar una'. Yo creo que, la única manera de arreglar esta temporada es llegar al final, sea cuando sea. Por eso, no ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa. Primero la salud, después terminar esta temporada y si sobran fechas o con las fechas que sobren veremos qué hacemos en la siguiente, pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir, no descenderlos directamente. Tenemos que dar la posibilidad a los clubes, que puedan subir y ganárselo en el terreno de juego y no dejarlos en otra categoría, pero además, la otra alternativa de que solo haya ascensos y no haya descensos, eso sería tremendamente negativo para todo el fútbol, a nivel sobre todo no profesional, porque tenemos cientos de equipo. Tenemos un fútbol piramidal y va en cascada y todo, afecta a los demás clubes. Por lo tanto, cuando se pueda, cuando se recupere el país, cuando estemos en disposición, con salud, con garantías, con la integridad de la competición, ese será el momento de terminar la presente temporada”.

No hay fechas marcadas

Desde la federación españolan subrayan que todas las competiciones están suspendidas por completo y no quieren pensar en ningún tipo de fecha. Rubiales insiste en que, “en el momento en el que la sociedad retome la normalidad, en el momento en que el fútbol vuelva, en ese momento hablaremos y llegado ese día tendremos que dar la posibilidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones. Para ello, encargué hace una semana, un informe al departamento médico de la federación para que nos digan cuáles son los plazos y los tiempos que hay que marcar, nos digan no solamente cuándo se tiene que empezar, sino también en qué momento y de qué manera y con qué espacio de tiempo entre partido y partido”.

En este punto, destacar que Giovanni Infantino, presidente de la FIFA, aboga por hacer competiciones más cortas, con menos partidos para garantizar la salud de todos.

No habrá partidos cada 48 horas

Según la RFEF, LaLiga propuso a la patronal jugar cada 48 horas y la AFE estaba dispuesto. “Desterrarlo de nuestra cabeza. No lo vemos viable. La salud está por encima de todo” afirma contundente Rubiales.

Y continúa diciendo el presidente de la RFEF, “no elaboramos calendarios, trabajamos sobre todos los escenarios posibles, pero no nos gusta jugar a ser adivinos. Hay que ser prudentes y rigurosos, no tenemos un límite para comenzar, el límite tiene que ser la salud, la seguridad, la integridad y que la nación recupere la normalidad”. No se plantean una fecha tope de reanudación y la competición comenta Rubiales, va a terminar con las mismas reglas con las que empezó, “no nos fijamos una fecha, la fecha tiene que ser la de la recuperación del país en primer lugar, el fútbol queda en un segundo plano. Hay un factor común que tenemos que buscar y es la salud, ahora mismo estamos en una crisis, tenemos que salir de ella y una vez que, salgamos de esta crisis es el momento para sentarnos y buscar fórmulas, soluciones y demás . Desde luego la salud tiene que estar por encima de todo”.

Contratos que finalizan el 30 de junio

Muchos contratos de jugadores y entrenadores expiran el 30 de junio, Rubiales comunica que es algo que está en estudio y que en principio hay dos opciones, prorrogar contratos o abrir el mercado de fichajes pero comenta que, a día de hoy no hay una respuesta concreta para este tema.

Ayudas a clubes y en el ámbito social

La RFEF a través de su presidente, quiere ponerse de acuerdo con LaLiga con el fin de buscar una forma de financiación para los clubes profesionales que vayan a tener problemas.

También, Rubiales vuelve a recordar que todas las subvenciones a los clubes no profesionales, “se van a cumplir al cien por cien”.

En el ámbito social, la RFEF se pone a disposición de las autoridades y ha decidido ayudar a los servicios sanitarios y asistenciales españoles, ofreciendo psicólogos y fisioterapeutas de fútbol en esta situación crítica. La federación ofrece el hotel de la selección española de fútbol como centro hospitalario y todas las temporadas, va a destinar una suma importante de dinero a proyectos solidarios de ayuda a la investigación. Un proyecto, comunica Luis Rubiales que van a poner en marcha con el CSD y el COI, y del que el gobierno ya tiene constancia. Una cuenta para investigación a largo plazo, que nace con una vocación de continuidad. Quieren que federaciones, clubes, deportistas, y todo aquel que quiera colaborar lo haga.

Rubiales finaliza lanzando un mensaje “el fútbol más modesto y el de élite tenemos que dar un mensaje de unión y solidaridad con los afectados, todos juntos vamos a poder parar este virus”.