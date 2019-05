Rey Manaj: "Mi futuro está en el Albacete"

El conjunto de Ramis se ejercita jueves y viernes a puerta cerrada antes de viajar en un vuelo charter desde el aeropuerto de Albacete, de cara al partido ante el Real Sporting, que se juega el sábado a las 18:00 horas en El Molinón.

Si el Albacete Balompié quiere mantener ese tercer puesto está obligado a ganar.

Respecto a la vista del Granada, Rey Manaj afirma que para él, fue el mejor partido del equipo esta la temporada en cuanto a intensidad, juego y presión. También ha dicho que Ramis tras el encuentro entró al vestuario para decirles que estaba muy orgulloso de ellos.

Si la semana pasada fue más larga de lo habitual al jugar en lunes, esta es más corta al disputar el partido el sábado en Gijón. Rey Manaj piensa que el equipo está físicamente muy bien aunque es normal que algún jugador esté algo tocado después del gran esfuerzo de la última jornada."Nosotros entrenamos todos los días y descansamos un dia de la semana. Los futbolistas tienen que estar preparados para jugar cuando LaLiga diga jugar un lunes y después jugar un sábado, eso puede pasar y pienso que eso no te afecta nada. Normal que de un partido contra el Granada que gastamos mucho es normal que al principio de la semana tienes 3 ó 4 jugadores que no estén al cien por cien pero hasta el sábado hay tiempo y pienso que se puede recuperar todo y hacer un gran partido".

Frente al Sporting el equipo recupera a Eugeni Valderrama y Fran García, pero pierde a Jérémie Bela por acumulación de amonestaciones. El jugador con doble nacionalidad francesa y congoleña, ha sido convocado por la Selección de Angola para para disputar la Copa de Africana de Naciones que tendrá lugar del 21 de junio al 19 de julio en Egipto. De acudir a la llamada del seleccionador Roberto Bianchi, el máximo goleador del Albacete con 11 tantos, se perdería los playoffs de ascenso.

En algunos partidos, Rey Manaj no ha disputado minutos, pero él afirma que siempre ha estado al mismo nivel. Por si había alguna duda, aclara que no ha tenido, ni tiene ningún problema con el entrenador. Que entiende que Ramis haya repetido titularidades que le han dado victorias: "Pienso que siempre he tenido el mismo nivel, no juegas 3 partidos, normal que la gente crea que no me he entrenado bien o que el entrenador está enfadado. Yo con el entrenador no he tenido nunca ningún tipo de problema, siempre hemos tenido una óptima relación. El míster tiene que repetir la formación que le ha dado los puntos. Ahora que estoy jugando, quiero ayudar al Albacete para conseguir el ascenso a Primera".

El jugador albanés afirma que están centrados en los 3 partidos que quedan y poder cerrar el playoff. Opina que el Sporting en un gran equipo pero el conjunto que más complicado ve en la disputa por el ascenso es el Málaga.

Por último, el delantero se encuentra muy a gusto en Albacete y quiere quedarse en el equipo pase lo que pase: "Mi futuro está aquí en el Albacete. Firmé un contrato de 5 años y ojalá podamos subir a Primera, pero sino subimos me gustaría seguir y respetar mi contrato porque aquí me llevo muy bien; y en el fútbol es muy importante llevarte bien y estar tranquilo. Hasta ahora no estoy pensando ni en el futuro ni en nada, estoy pensando solo en el Albacete" concluye Manaj.