Reparto de puntos en El Toralín

SD Ponferradina 1 - 1 Albacete BP

El conjunto de Ramis abrió el marcador gracias a un tempranero gol de Acuña, pero el equipo leonés empató el encuentro penalti con un tanto de Yuri, en un encuentro donde el VAR también tuvo protagonismo.

Segundo empate del Albacete esta temporada, y el primero con goles y a domicilio. Recordemos que, ante el Racing de Santander el conjunto manchego empató a 0 en el Belmonte en la novena jornada. Esta vez, el Albacete encajó pero no acabó perdiendo como viene sucediendo a lo largo de esta campaña.

Tras la decimoctava jornada, el Albacete vuelve a sumar fuera de casa y continúa en la novena plaza con 26 puntos. Está empatado a puntos con Numancia, octavo en la tabla.

Zozulia con molestias en la espalda no viajó a Ponferrada, y Ramis introdujo a Acuña y Fuster en punta. En el minuto 8, el jugador paraguayo marcó tras un fallo en la defensa local y una asistencia de Pedro Sánchez. Un tanto, que fue anulado por el colegiado vasco Aitor Gorostegui por un supuesto fuera de juego, pero tras la revisión del VAR, el Albacete se adelantaba en El Toralín. Con el 0 a 1, el equipo manchego cerró filas, dominaba el juego a su antojo y se sentía cómodo en campo rival. En el 20, Fuster lo intentó pero enfrente estaba un ex del Albacete, el meta José Antonio Caro que realizó un magnífico partido, en su sexta titularidad con la Ponferradina. Transcurrida media hora, Caro realizó otra gran parada ante un disparo de Pedro Sánchez. Al filo del descanso, el conjunto leonés logró despertar pero el Albacete se defendía con orden. El equipo de Ramis, mandaba al descanso haciendo al rival que se sintiese incómodo en su propio campo.

Cinco minutos habían transcurrido tras la reanudación del encuentro, cuando Yuri en un uno contra uno perforó la portería de Tomeu, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

En el 62, el Albacete generó una gran ocasión con un centro lateral de Benito, pero Fuster llegó demasiado forzado y no consiguió rematar. El partido comenzó a trabarse por el gran número de faltas y en el minuto 72, la Ponferradina encadenó tres acciones de disparo, que salvó Tomeu, pero Pedro Sánchez cometió penalti sobre Pablo Valcarce. Oportunidad, que los bercianos no desaprovecharon y Yuri de Souza puso las tablas en el marcador (1-1). Noveno gol del jugador brasileño, que junto a Stuani del Girona, Suárez del Zaragoza y Ortuño jugador del Alba, cedido al Oviedo son los máximos goleadores de la categoría de plata. Tras el empate, Ramis dio entrada a Ojeda por Acuña, y el centrocampista canario, tuvo el 1 a 2 pero la gran intervención de Caro con la pierna, lo evitó y después, en un saque de esquina también, tuvo que sacar el puño el ex del Albacete. Los visitantes presionaban, y los locales apenas inquietaban la portería de Tomeu. En el minuto 85, Fuster estuvo a punto de desequilibrar la balanza pero el jugador Fran Manzanara lo evitó. Ojeda marcó en el 87 pero el tanto fue anulado por posición antirreglamentaria. Con los tres cambios realizados, unos minutos, el Albacete se quedó con diez porque Benito se hizo daño en el pie derecho, pero volvió al campo cojeando. Reparto de puntos entre Ponferradina y Albacete en un encuentro donde los de Ramis tuvieron las mejores ocasiones. Fuster y Acuña crearon muchos problemas a los locales aunque siguen sin perder en su estadio. Por parte del Albacete, karim, kecojević y Acuña vieron la amarilla.

El Albacete Balompié recibe al Extremadura, penúltimo en la tabla, el viernes, 6 de diciembre a las 12 del mediodía en el Carlos Belmonte.