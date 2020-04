Recomendaciones para volver a realizar actividad física en la vía pública

Tras casi dos meses de confinamiento, en mayor o menor medida nuestra capacidad física se ha visto afectada aunque hayamos hecho ejercicio en casa. De cara a ese posible permiso del Gobierno el sábado 2 mayo para realizar actividad física individual y pasear en la vía pública, Agus Callejas, entrenador personal y licenciado en actividad física y deporte, nos da algunas recomendaciones.

Ejercicio gradual

Recuperar en dos días, la actividad que no se ha hecho en dos meses no es posible, “todos tenemos muchas ganas de salir a andar, a trotar, a montar en bici pero esas ganas nos pueden jugar una mala pasada si no lo hacemos de forma adecuada. La vuelta al ejercicio se tiene que hacer muy gradual y progresiva, empezamos muy poco a apoco y adaptando ese ejercicio a la edad, a la condición física y nuestro estado de salud. Al principio va a ser suficiente con hacer caminatas de entre 30 y 60 minutos, el tiempo lo podemos dividir en series cortas de unos 10 minutos con descansos entre ellas”, explica Agus Callejas.

Objetivo: disfrutar

El entrenador personal aconseja disfrutar de volver a sentir esa sensación placentera de hacer ejercicio al aire libre, “no agobiarnos con intensidades elevadas, ya tendremos tiempo más adelante de planificar entrenamientos más intensos”.

Ejercicio tras superar el COVID-19

“Si la persona que empieza a hacer ejercicio de nuevo, ha pasado el coronavirus o ha tenido problemas de salud durante este tiempo, es importante consultar con el médico y dejarse aconsejar por especialistas de actividad física para que les ayuden a planificar esta vuelta al ejercicio” recomienda Callejas.

Mínimo de 8 metros de distanciamiento social

Seguir con las medidas de higiene y distanciamiento social es muy importante, “si de manera general, nos recomiendan separarnos un par de metros de otras personas, cuando estamos haciendo ejercicio ese distanciamiento hay que multiplicarlo entre 8 y 10 metros de distancia mínima, que nos va a segurar no contagiarnos o no contagiar a otras personas” advierte el preparador físico.

Mascarillas específicas para hacer deporte

Si queremos utilizar medidas de protección, como son las mascarillas, “existen específicas para hacer deporte, tenemos que tener cuidado con hacer deporte con mascarillas de tela al uso porque se humedecen con sudor y nos pueden crear problemas respiratorios” explica Agus Callejas, licenciado en actividad física y deporte.

Estilo de vida saludable

Agus Callejas aconseja acompañar la actividad física con pautas de alimentación, un estilo de vidas saludable, descanso adecuado “y conforme vayamos recuperando nuestra forma física, no abandonar la práctica de ejercicio y volver a convertirla en un hábito como era antes”.

Agus Callejas, entrenador personal y licenciado en actividad física y deporte

joseagustincallejas@gmail.com