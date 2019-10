Ramis: "Tiene buenos números y en casa se muestra un rival ofensivamente potente"

Esta mañana, nueva sesión de entrenamiento del Albacete Balompié. El conjunto de Ramis ya a puesto rumbo a Soria por carrera. Mañana viernes, 1 de noviembre se mide al Numancia a las 12 de mediodía. Tras las victorias ante Fuenlabrada y Cádiz, el equipo manchego buscará encadenar el tercer triunfo consecutivo, esta vez en el Nuevo Estadios Los Pajaritos.

“Buscamos motivaciones y retos a cortísimo plazo, porque en fútbol no podemos irnos mucho más lejos que el mañana, es el día a día. Otro de los retos, motivaciones, ambiciones que debe tener la plantilla por conseguir una situación o encadenar una situación muy difícil de conseguir a lo largo de la temporada. Tenemos la posibilidad y también por seguir acercándonos y sumando puntos a nuestro principal objetivo. Eso es lo primero a partir de ahí, todo lo que sea sumar es muy positivo porque nos acerca, todavía sin haber llegado a la mitad de la temporada, al objetivo principal” afirma el técnico del Albacete BP.

En la sesión de trabajo del miércocles, en los primeros minutos de entrenamiento faltaban algunos jugadores por molestias musculares, pero Ramis ha afirmado esta mañana que están todos disponibles, menos los lesionados Barri y Gorosito.

En 13 jornadas disputadas, el Numancia tan solo ha sufrido 3 derrotas. Suma 18 puntos, ya que ha empatado 6 encuentros y ganado 4. En este momento, ocupa la novena posición mientras, el Albacete es quinto en la tabla con 22 puntos empatado con el Huesca que es cuarto.

Ramis opina que el Numancia es un club con estabilidad, potente en casa y con buenos jugadores porque suele acertar en las confecciones de las plantillas, "Tiene buenos números y en casa se muestra un rival ofensivamente potente, que corre bien, que aprovecha bien los espacios, con muy buenos futbolistas. Un equipo algo diferente al del viernes pasado, algo más dominador en el juego, con jugadores de calidad, buena estructura. Un equipo que se hace fuerte en casa porque entiende que es ahí donde tiene que sumar los puntos y como siempre, va a precisar de mucha concentración y mucho esfuerzo por nuestra parte".

Ramis ha sido preguntado por el nuevo balón rosa de LaLiga que fue utilizado en la anterior jornada tanto en Primera como en Segunda División y prefiere jugar con balón blanco. El balón de color rosa ha suscitado gran polémica por la falta de visibilidad en el campo cuando las condiciones climatológicas no son adversas. LaLiga en un comunicado ha anunciado que el balón rosa será usado únicamente en aquellos partidos con lluvia o nieve, donde la visibilidad del balón blanco sea complicada.

Por último, le hemos preguntado al entrenador del Albacete Balompié por el convenio de igualdad que demandan las mujeres futbolistas. Reclaman entre otras cosas, que se les reconozca como trabajadoras a tiempo completo y un salario mínimo anual.

"Me parece bien, la plantilla respaldó a través de AFE su apoyo y me parece normal que si estamos buscando una liga de fútbol profesional femenina, pues tenga detrás también una gestión profesional. Las jugadoras reclaman lo que muchas veces en su momento los jugadores también reclamamos en su día y fuimos consiguendo cosas poco a poco. Yo tuvo la oportunidad de participar, cuando era jugador, de eso también. Me parece bien que si consideran que están algo desprotegidas o que se les puede complementar con más cosas para estar más arropadas, que lo soliciten me parece buena idea" responde Ramis.

Sindicatos y patronal tras un año de reuniones no se han puesto de acuerdo y loa huelga indefinida en la máxima categoría femenina comenzará a mediados de noviembre.