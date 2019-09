Ramis sobre Bela afirma que, "me encantaría tenerlo en la plantilla"

El Albacete Balompié ya a puesto rumbo a tierras gallegas tras la sesión de entrenamiento de hoy. Este sábado 7 de septiembre, no solo es el inicio de la Feria de Albacete sino también día de partido. A las 16:00 horas, en Riazor, el conjunto manchego se mide al Deportivo de La Coruña. Encuentro donde no estará Rey Manaj, convocado por su selección ni tampoco el jugador Pedro Sánchez por contrato. Nico Gorosito es baja por lesión y Acuña finalmente, si ha entrado en la lista tras superar molestias en su tobillo. 18 jugadores viajan por carretera hasta Valencia y desde el aeropuerto de Manises, volarán a las 14:05 horas con destino La Coruña. Se estrenan con el Albacete, el recién llegado Leonardo Capezzi y Eddy Silvestre, que ya está disponible tras superar su lesión.

El míster del Albacete, Luis Miguel Ramis valora la llegada de Capezzi al equipo y salida de Álvaro Peña, cedido al Mirandés, “con Leonardo es una posición que queríamos un poco más de presencia, porque considerábamos que con 4 jugadores que podían actuar en esas posiciones en el centro del campo, necesitábamos de ese número, por experiencia a lo largo de la temporada. Nos decía que esa posición es muy importante en el campo y necesitábamos tener recursos. Con la llegada de Leonardo y la incorporación de Pedro, Álvaro Peña considerábamos que iba a ser poco protagonista. Es un jugador que nos gustaba y que no gusta, pero que creemos que no podía tener continuidad que debía tener a estas alturas, porque contábamos con jugadores que ya estaban, que han mejorado que lo suplían".

La temporada pasada, Jérémie Bela fue determinante en el Albacete, siendo el máximo goleador con 12 tantos en la liga regular y uno más en playoff. Ramis afirma que, "a mí deportivamente hablando, me encantaría que estuviera, pero no puedo ir más allá. No sé cual es el estado, hay un conflicto que hay que resolver y a partir de ahí, no te puedo decir más. En el plano deportivo, que es lo que me preocupa y lo que me ocupa, me encantaría tenerlo en la plantilla. Es un jugador que me da pena que tenga una situación así, probablemente provocada por un mal asesoramiento, lo digo desde la distancia. Un jugador que hace una temporada como la que hace Bela el año pasado, es una pena que no tenga continuidad ésta, pero es lo que hay y probablemente él tenga mucha culpa".

La pasada campaña, el Albacete BP tuvo uno de los mejores arranques en la historia del club y en la presente, no está siendo muy bueno. El técnico, Luis Miguel Ramis no quiere hacer demasiada referencia al año pasado y afirma que solo es el principio y no hay que precipitarse.

"Siempre que me refiero al año pasado es todo bueno y va a ser prácticamente imposible... Nos vamos a intentar acercar, pero cómo busquemos referencias no vamos a tenerlas y es que es absurdo, y yo no las voy a buscar. Nosotros trabajamos para encarar esta temporada con mimbres nuevos, compararla con otro equipo totalmente diferente, ni mejor ni peor, en proceso de construcción, igual que el año pasado en el que a estas alturas solo llevamos 2 puntos menos, es demasiado prematuro. Intentaremos acercarnos y ojalá lleguemos y lo superemos, desde luego por ilusión nuestra y trabajo no va a ser, pero esta es otra temporada, otros rivales, otra dinámica, otros equipo y otro contexto", opina Ramis.

Sobre el Deportivo, el míster de Albacete opina que, "ha cambiado en algunas cosas, jugadores que han salido y otros que han entrado. Conocemos más o menos a los que han entrado y tenemos una idea clara de lo que nos pueden ofrecer. Tampoco es muy difícil pensar encontrarte con un Dépor intenso en su estadio, que quiere mostrar y revertir una situación que tienen ahora y con jugadores de calidad. El momento de la temporada dice que no está encontrando ese punto de forma que su entrenador querría".