Ramis: "Sabemos que tenemos que hacer un gran partido"

El Albacete Balompié se mide esta noche de viernes a las 21:00 horas contra Cádiz en el Carlos Belmonte. Un líder muy lanzado con 31 puntos de los 36 posibles. Los números avalan al conjunto andaluz, que se muestra intratable tanto dentro como fuera de casa. Mientras, el Albacete BP es séptimo en la tabla con 19 puntos. Empatado con Rayo Vallecano, Zaragoza y Huesca, cuarto, quinto y sexto respectivamente.

Ramis en principio cuenta con las bajas por lesión de Nico Gosorito y Diego Barri, que sufre un desgarro fibrilar en la región del bíceps femoral e isquiotibial izquierdo. En los último minutos del choque ante el Fuenlabrada, el jugador salmantino en carrera se echó mano a la parte posterior de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido por kecojevic.

El central José Antonio Caro esta semana ha tenido molestias en el isquio, síntoma que avisa de una posible lesión. El técnico del Albacete comentaba en la previa que se ha tratado estos días y ha evolucionado bien. Parece que estará disponible al igual que Roberto Olabe, que a comienzos de semana también tuvo alguna molestia.

Ramis habló el jueves sobre la situación de Rey Manaj. El míster del Albacete afirmaba que está disponible, aunque durante esta semana no se ha entrenado con el grupo. En el anterior encuentro ante el Fuenlabrada, el delantero no estuvo en la convocatoria. Sobre el jugador albanés, Ramis ha comentado que, “Rey tiene una falta de disciplina impuesta por el club y apoyada por mí. No está castigado, está entrenando de forma específica".

El técnico del Albacete afirmaba que Rey Manaj ha entendido esta medida y que está disponible. Ramis hoy decidirá si entra o no en la convocatoria.

Volviendo al encuentro de esta noche, entre Albacete BP - Cádiz CF, que se retransmite en abierto por televisión, este viernes el equipo blanco ha realizado un entrenamiento de activación debido a la hora a la que se disputa el partido.

“Lo dice la clasificación. Está sumando muchísimos puntos. Lo está haciendo por momentos de forma solvente y es un líder merecido porque es el que en cuanto a puntos más regularidad en partidos ganados tiene. Tiene sus armas como todos los equipos, las potencia bien e intentaremos nosotros potenciar las nuestras para hacerles un partido difícil. Sabemos que, es un rival sólido que hace muchas cosas bien y el que precisa de una respuesta en cuanto a concentración y equilibrio muy importante. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido", afirma Ramis sobre el Cádiz.

“Nosotros intentaremos hacer un partido serio, valer nuestras armas. El equipo está en una buena dinámica emocional ha afrontado partidos durante lo que llevamos de temporada en los que ha tenido que sobreponerse a un resultado anterior, que podría crear alguna duda y la respuesta ha sido extraordinaria. El equipo ha respondido ante la duda de algún resultado. Además, haciendo partidos sobrios y siendo compactos. El equipo se repone emocionalmente bien a los golpes” comenta el míster del Albacete.