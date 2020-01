Ramis: "Perseguimos recuperar resultados"

El Albacete Balompié a las 15:00 horas pondrá rumbo a Madrid y desde allí volará a Ibiza. Este viernes, el conjunto de Ramis se ha ejercitado en césped artificial de cara al encuentro de la segunda ronda de Copa del Rey, ante el equipo balear. La cita, el sábado 11 de enero a las 17:00 horas en el estadio Can Misses.

El Ibiza disputó el miércoles el partido de la primera eliminatoria ante el Pontevedra, suspendido por la lluvia. El conjunto ibizenco venció a domicilio por 0 a 2, militan en Segunda B, son tercero del Grupo I y además, cuenta en sus filas con ex jugadores del Albacete Balompié, como Morillas, Miguel Núñez y Gonzálo de la Fuente.

El míster del Albacete, Luis Miguel Ramis opina que el Ibiza es un equipo intenso y que les pondrá en dificultades para conseguir el pase a la siguiente ronda, “el Ibiza ganó con contundencia. Ha merecido el pase a siguiente ronda y seguro que, nos pone en dificultades. Ya hemos visto equipos de esa categoría que igualan muchísimas veces, el rendimiento de equipos de superior categoría por lo tanto, nos tomamos el partido con la seriedad que requiere un partido de competición en el que queremos hacer las cosas bien, conseguir un buen resultado y por supuesto pasar la eliminatoria”.

Rey Manaj esta semana se torció el tobillo y es seria duda para este partido de Copa. Fran García no ha viajado debido a un esguince en el hombro izquierdo y Ramis confía en poder contar con ambos para recibir en liga al Fuenlabrada el próximo martes. Las otras bajas con las que cuenta el equipo son Gorosito y Acuña. El jugador paraguayo se encuentra en la última fase de recuperación y en breve, se incorporará al trabajo de readapatación al grupo, algo que esperan también, ocurra con Nico.

El entrenador del Albacete, dosificará minutos con algunos jugadores porque también quieren llegar en las mejores condiciones para el martes. Al igual que ocurrió en la primera eliminatoria copera ante el Tudelano, la convocatoria se ha completado con algunos futbolistas del filial. Uno de ellos, el joven meta brasileño, Gabriel Brazao que espera realizar otro buen partido para ayudar al equipo a pasar la eliminatoria. Considera que esta preparado para el encuentro frente al Ibiza. Lo considera como una final y su segunda oportunidad para sumar minutos. Sobre su vuelta al Inter de Milán en este mercado invernal, Brazao ha dicho esto esta mañana que, “estoy tranquilo, ahora pienso solo en el próximo partido, que para mí es una gran oportunidad. Las cosas se van aconteciendo normalmente y estoy muy contento en Albacete” ha comentado el guardameta Brazao.

El Albacete Balompié al no contar con una plantilla amplia, habrá jugadores que tengan que acumular minutos y otros que no están teniendo continuidad, les servirá para reivindicarse, algo que persigue Ramis “buscamos ganar y ganar siempre es una buena noticia y el siguiente partido para ganar es el del sábado. A partir de ahí, por supuesto, son buenas noticias conseguir un buen resultado detrás de un buen rendimiento, refuerza y nos hace dar un paso adelante más largo. Perseguimos recuperar resultados, que es lo que más confianza y lo que más motiva y lo que más impulso da y a partir de ahí, ojalá que lo consigamos el sábado, vamos a ir a por ello y luego el martes, tenemos un partido en casa de un nivel de importancia alto, porque tenemos muchas ganas sobre todo, de ya reivindicarnos sobre todo en casa, de conseguir una victoria y creo que el martes, es el escenario y el partido idóneo para hacerlo, con lo cual no dudo que los jugadores tendrán ese sentimiento también”.

Mientras, los fichajes no llegan..."El mercado está abierto y queremos todos los equipos incorporar los jugadores en los que tenemos interés, pero hay niveles de dificultad en esas incorporaciones, unas están más cercanas y otras van a costar un poco más. La dirección deportiva junto conmigo, estamos todos los días en contacto y están trabajando en varias posibilidades, que pueden ser interesantes pero que necesitan su proceso y su tiempo” ha expresado Ramis.

Sobre Rey Manaj, el míster del Albacete ha declarado que, "sabemos el jugador que tenemos a nivel deportivo y mi misión es sacarle el máximo rendimiento. A partir de ahí, siempre a los buenos jugadores estás expuesto a que les puedan llegar buenas ofertas y esto es una cuestión de club y jugador. Está con nosotros y mi misión es exprimirle al máximo y sacarle mucho rendimiento. El otro día hizo 30 minutos de los mejores que le he visto. El otro día, dio el paso adelante que yo le pedía. Quiero respuesta de mis jugadores. Es buena señal que otros clubes quieran a nuestros jugadores pero tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que entra. No podemos desprotegernos".