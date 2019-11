Ramis: "Hay que responder con contundencia y sin dudas"

El Albacete Balompié recibe al Mirandés este domingo, 24 de noviembre a las 16:00 horas en Carlos Belmonte. Ramis cuenta con las bajas de Karim Azamoum por sanción y de Nico Gosorito, José Antonio Caro y Rey Manaj por lesión. El jugador albanés, sufre una contusión en el pie y no llega a este encuentro, pero el míster del Albacete espera que el delantero, la semana que viene entrene con normalidad.

Hoy no se han ejercitado Roman Zozulia ni Álvaro Jiménez por precaución, pero estarán disponibles para esta jornada. Al igual que lo está Diego Barri, tras superar su lesión y también, el equipo recupera a Iván Kecojevic tras cumplir su sanción.

El Mirandés suma 21 puntos y ocupa la décimo tercera posición en la tabla. Ramis piensa así del rival que ha ido a más, “Equipo bueno en los duelos individuales, a nivel defensivo. Viene de conseguir ganar los dos partidos en casa, que muy pocas veces los equipos lo consiguen y eso habla de que están con confianza. Un equipo que empuja, que va arriba, eso resultados les dan tranquilidad y le dan empuje para creer que lo que están haciendo es lo correcto. Con lo cual, siempre este tipo de partidos y contra estos rivales que viene en buena dinámica, y que es un equipo que hace bien las cosas también con balón, hay que responder con contundencia y sin dudas”.

El Albacete Balompié ahora mismo piensa en el encuentro de este domingo, pero le hemos preguntado a Ramis sobre el sorteo de Copa del Rey. El técnico blanco afirma que habrá jugadores del filial en el partido ante el Tudelano. Respecto al nuevo formato de la competición, Ramis opina que, "En lo único que hubiese hecho hincapié es en la proximidad en los sorteo. Esas primeras rondas que hubieran sido con un poco más de proximidad para favorecer a todos incluso, creo que le hubiera hecho ilusión a cualquier equipo de inferior categoría de Castilla-La Mancha enfrentarse al Albacete y eso hubiera sido mejor para todos en cuanto a costes. Hubiese sido igual en cuanto a ilusión o más y luego los niveles de cansancio son menores. Con lo cual, esa es la única pega que le he visto yo a este nuevo formato o por lo menos, en estas primeras rondas”.

Esta semana, nuestro compañero de Cope Pamplona, Alberto Sanz entrevistaba al Presidente del Tudelano, Jesús Miranda y decía: "Estamos tratando de acondicionar el estadio para que venga un equipo profesional como es el Albacete y además, un equipo que está entre los seis primeros ahora, está haciendo una gran campaña. Sin ir más lejos estuvimos viéndolos con el Zaragoza, para nosotros es un lujo jugar contra un equipo profesional".

El Presidente del Tudelano transmite tranquilidad y casi la certeza de que se pueda jugar en el campo de Ciudad de Tudela. "Yo ahora mismo, no contemplo otra cosa que no sea jugar en el campo, no contemplo otra posibilidad. La cuestión está en que tenemos que acondicionar el tema de iluminación, lo llevamos muy adelantado. No tengo la menor duda de que se pueda acondicionar, vamos a poner unas torres de iluminación para que se pueda ver perfectamente de noche y para que se pueda televisar, si así lo deciden y no veo mayor problema. Esta todo bastante avanzado, no de forma oficial pero prácticamente al 90 por cuento está todo muy adelantado ya", afirma Jesús Miranda a declaraciones a Cope Pamplona.