Ramis: "Me hace mucha ilusión el partido, el escenario y vamos a disfrutar a tope"

El Albacete Balompié visita al Rayo Vallecano este domingo, 15 de diciembre a las 20:00 horas. El Estadio de Vallecas trae muy buenos recuerdos al míster del Albacete, Luis Miguel Ramis, “Yo debuté en Primera División en ese estadio. El ambiente, siempre que he ido, ha sido extraordinario y lo he disfrutado muchísimo. Tengo un recuerdo especial, porque mi debut en Primera en partido de liga, fue en ese campo. Con lo cual, es una maravilla poder ir y encima, me voy a encontrar con un amigo en el banquillo contrario y un grandísimo entrenador, como es Paco Jémez. Me hace mucha ilusión el partido, el escenario y vamos a jugar al fútbol, y a disfrutar a tope como siempre”. El debut de Ramis en la máxima categoría fue en diciembre de 1992 con la camiseta del Real Madrid.

Ahora, el equipo de Paco Jémez llega a esta jornada con confianza tras vencer al Huesca a domicilio por 0 a 2. El conjunto rayista, decimotercero en la tabla, está a tres puntos del Albacete, que ocupa la novena posición.

“El otro día hicieron un partido extraordinario, que a mí por lo menos, no me sorprende porque tienen un equipo buenísimo y un entrenador buenísimo. Yo creo que es cuestión de tiempo, que recuperen mejores sensaciones sobre todo, en cuanto a efictividad se refiere. El partido es de altísimo nivel para nosotros y de altísima exigencia. Es un equipo, que venía haciendo las cosas muy bien en todos los partidos, creando muchísimas situaciones de gol, que no acertaban. En pequeños detalles, se les escapaban los partidos pero el Rayo Vallecano tiene un potencial, para mí, en el pódium de la categoría en cuanto a recursos, jugadores, organización y todo lo que lleva detrás” afirma Ramis.

Más datos, y es que el Rayo Vallecano es uno de los equipos de Segunda más goleadores. Han marcado casi el doble de goles que el Albacete esta temporada. 27 tantos frente a los 14 del conjunto de Ramis. Pero es cierto, que el equipo manchego los restabiliza muy bien y fuera de casa la plantilla es más efectivos.

“En cuanto a los datos y los números, nos preocupan hasta cierto punto. Cada partido es una historia y yo sé que el equipo va a seguir intentándolo, va a seguir reaccionando. A mí me tranquiliza ver a mis jugadores todos los días entrenar con la predisposición que tienen. Obviamente, eso es una señal que a mí me mandan y que me da mucha fuerza, y mucha confianza de cara a los partidos” comenta el técnico blanco.

Para esta jornada, el Albacete Balompié cuenta con la baja por lesión de Gorosito y por sanción de Olabe. El cuerpo técnico, el sábado valorará si Benito entra en la convocatoria, pero Ramis cree que va a llegar bien al partido. La otra duda, es Kecojević. El resto de jugadores están disponibles, incluido Roman Zozulia.