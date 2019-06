Ramis: "Ahora hay que intentar ir a por el premio final"

El Albacete Balompié se mide hoy al Mallorca a las 21:00 horas en el estadio Son Moix. Encuentro de ida, de la primera eliminatoria por el ascenso a Primera División.

Ramis afirma que, “Lo que si es importante es mantener o tratar de llevar a este partido, la esencia de lo que ha sido este equipo durante el año”.

En la otra eliminatoria disputada ayer entre el Dépor y Málaga, los locales le dieron la vuelta al marcador en un encuentro que acabó con un resultado de 4 a 2 en Riazor. El conjunto de Víctor Sánchez del Amo se adelantó hasta en 2 ocasiones, pero el Dépor hizo una gran segunda parte. En resumen un gran partido en esta primera semifinal del playoff. La vuelta entre Málaga y Deportivo el sábado a las 21:00 horas en La Rosaleda, donde los malagueños necesitan vencer por 2 goles de diferencia. En los últimos partidos como local han marcado 3 tantos en cada uno y eso les da confianza.

Mientras, el Albacete viajó ayer a Palma de Mallorca en una expedición encabezada por el presidente, George Kabchi y 20 jugadores convocados, donde no está Arroyo por lesión, tampoco Muntari, Ballou ni Juan Martín. Como novedad, un tercer portero Darío Ramos.

El técnico del Mallorca, Vicente Moreno afirma que si el Albacete ganó los 2 partidos de la liga regular, ahora les toca a ellos ganar los 2 encuentros de playoff. Opina que, los 4 equipos llegan al mismo nivel: “No creo que lleguemos unos mejores que otros, estamos todos por méritos propios y lo que vaya a marcar lo que consigas unos y otros va a ser lo que hagamos a partir de ahora, no lo que hemos hecho antes, lo tengo claro”.

Tanto Vicente Moreno como Luis Miguel Ramis solo piensan en el partido de ida. Sobre qué encuentro espera el míster del Albacete, dice esto: “Un partido en el que terminemos y nos miremos todos, y hayamos dejado todo lo que hay que dejar en el campo por la camiseta del Albacete. Ese partido quiero, el partido en el que todo el mundo se pueda mirar a la cara, lo hemos hecho todo el año con buenos resultados y con no tan buenos. Un equipo que deje todo, que sea un equipo inteligente. Lo que quiero es que terminen satisfechos del esfuerzo y de haber intentado trabajar lo que hemos hecho principalmente, ojalá que eso venga acompañado de un buen resultado”.

La ilusión de los aficionados del Albacete Balompié es inmensa, ya que después de 14 años el equipo tiene la posibilidad de volver a la máxima categoría. “Cada vez se ha ido poniendo más emocionante y la gente cada vez ha ido empujando más y ahora claro que sentimos todas las iniciativas del club, de la ciudad, de la gente. No hay dos pasos que des por la calle en la que alguien no te dedique buenas palabras, claro que se nota. Ojalá podamos brindarle esa alegría. Ahora hay que intentar ir a por el premio final, y no es otro que tener la posibilidad de ascender y primero pasa por este partido. Estamos muy ilusionados por nosotros porque tenemos recompensa del trabajo de todo el año y también por la gente que lo está viviendo con una especial ilusión y emoción”, concluye Ramis.