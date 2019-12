Ramis ha afirmado que lo ocurrido en Vallecas no va a afectar en el ánimo de la plantilla

El Albacete Balompié se ha ejercitado este lunes sin Zozulia, Susaeta ni Arroyo por molestias.

Tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, el míster del Albacete, Luis Miguel Ramis ha dicho que lo ocurrido el domingo en Vallecas, "es una situación desagradable, en la que todos los que intentamos respetar este deporte, tomamos una decisión con total la tranquilidad, con toda la serenidad del mundo, pensando en todo; pero sobre todo, pensando en nuestro jugador y en arroparlo. Una situación, que nadie quiere vivir porque lo que queremos es llenar los campos de gente que se apasione, que disfrute, que se emocione, que vaya con sus hijos, que todo lo que fluya sea deporte, y cuando se escapa de eso, no podemos estar contentos".

El técnico del Albacete Balompié, ha afirmado que lo ocurrido en el encuentro ante el Rayo Vallecano, no va a afectar en el ánimo de la plantilla, que ya prepara el partido de copa de este miércoles ante la Ponferradina. "Nada nos debe desviar de lo que sabemos hacer todos los días, de lo que trabajamos, de la ilusión que queremos generar, primero en nuestra afición, en el equipo y nada nos va a desviar de eso. Creo que el equipo va a responder con naturalidad, siempre lo ha hecho, en cualquier circunstancia, ésta es una excepcional. Los veo con muchísimas ganas de seguir haciendo lo que a uno le gusta. Yo me he levantado esta mañana con las mismas ganas de venir a entrenar, ellos con las mismas ganas de entrenar, así lo han demostrado y mañana será igual y pasado igual. Nosotros nos dedicamos a esto y así va a ser o por lo menos, yo transmito que así quiero que sea".