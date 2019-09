Ramis afirma que no está molesto por las críticas a la falta de llegada del equipo

El Albacete Balompié vuelve al Carlos Belmonte tras dos jornadas fuera de casa. Recibe al CD Tenerife el domingo a las 12:00 horas.

López Garai tiene la importante baja de Luis Milla, y Ramis cuenta con la baja de Fran García por sanción y de Nico Gorosito. El defensa argentino no ha entrenado durante la semana a causa de una infección en un dedo. El míster del Albacete, esta mañana ha dicho que el jugador cada vez se encuentra mejor, pero no cree que llegue al próximo partido. E Iván Kecojevik, que sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz ante el Deportivo, se ha ejercitado con una máscara estos días y está disponible.

El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis dice del Tenerife que, "es un buen equipo, un equipo que es muy dominador, que posicionalmente trabaja bien y que tiene jugadores a nivel individual con capacidad para adaptarse a lo que su entrenador quiere. Con lo cual vamos a tener que hacer, como siempre, un partido muy equilibrado en todos los sentidos para que no crezcan en sus puntos fuertes e intentar hacerles daño en los débiles. Insisto, partido de extrema dificultad porque es un equipo que progresa bien en ataque, progresa en bloque, que tiene buenas parejas de ataque por fuera y por dentro. A todos los rivales, excepto a Ponferrada, pero en el resto de partidos se ha mostrando con muy buena cara y con muy buenas sensaciones. Como siempre, máxima exigencia por nuestra parte, sino difícil".

El Albacete BP, en las cuatro jornadas disputadas, no es que haya tenido mucha llegada a la portería contraria. Sobre si, Ramis está molesto por las críticas a la falta de mordiente del equipo, el técnico contesta que, "no estoy molesto, respeto todas las opiniones. Lo que sé, es que todo el mundo quiere ganar y yo también, y el equipo también. Y cuando no se gana, se dicen muchas tonterías, pero mi objetivo es sacarle todo el jugo posible, ganemos o perdamos. Mi lectura de los partidos, tienen que ser muy reflexibas para buscar y no esconderme nunca detrás de un resultado ganemos o perdamos. Aunque ganes no eres el mejor del mundo ni pierdes tampoco. Yo no me escondo detrás de los resultados, ni cuando va bien creo que mi equipo es una maravilla ni cuando va mal, mi equipo es un desastre. Pero entiendo que todo lo que me rodea a mí tiende a eso. Tengo una confianza en los jugadores increíble. Sé que son capaces de hacer, otra vez, un año extraordinario, vamos a perseguirlo. Tenemos que asimilar que hay un cambio de muchos jugadores en el equipo, ese rodaje tiene que existir, es muy difícil engrasarlo desde el primer día. Creo que hemos conseguido muchas cosas pero nos quedan muchas por conseguir y es tarea diaria del cuerpo técnico. Asimilar que hemos cambiado muchos jugadores y asimilar que tenemos que seguir creciendo".

Ramis cree que el Albacete es capaz de mucho y afirma que no le obsesiona cuántos goles hará el equipo, ahora que el pichichi de la temporada pasada, no está en sus filas. "Los goles los harán otros. Bela, Eugeni, Tejero y Febas no nos los van a dar porque no están. Nos los darán los que han venido por ellos, que son igual de buenos que ellos. A mí eso no me martiriza. Sé que Jiménez, Ojeda, Pedro, Susaeta, Rey, Zozulia, Acuña van a hacer goles. Sé que los centrales van a hacer goles este año, estoy convencido. Con lo cual, no me obsesiona el buscar cuántos goles haremos, vamos partido a partido. Vamos a encarar el de mañana, vamos a ver si somos capacez de generar lo sufiente para hacer gol y generarle peligro al rival, y que te generen lo menos posible, dentro de nuestras características, de nuestra estructura, de nuestro momento y de los jugadores que tenemos, que eso es tarea mía", ha concluido Ramis este mediodía en sala de prensa.