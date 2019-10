Ramis: "Lo que importa no es el sistema sino la intención de los jugadores dentro del sistema"

El Albacete Balompié recibe esta tarde a las 19:00 horas, al Racing de Santander en el Carlos Belmonte. Los cántabros acumulan tres jornadas consecutivas sin perder y el conjunto de Ramis buscará olvidar la derrota pasada en Gran Canaria.

“Tenemos ganas del partido de hoy porque si consiguiéramos sacarlo adelante diría mucho esa puntuación a estas alturas. Con lo cual, vamos a ver si somos capaces. Lo encaramos con mucha ilusión, con mucha seriedad, con mucha concentración y con muchas ganas de sacarlo adelante dentro de las dificultades, que sabemos que nos va a plantear un equipo que está bien, que está con ilusión, que está creciendo poco a poco, que es intenso y que nos dificultará como todos” afirma Ramis.

Los entrenadores de ambos equipos harán cambios en el 11 ante la acumulación de partidos.

El técnico del Racing, Iván Ania cuenta con varias bajas, Iván Crespo, Dani Toribio, Jon Ander y Abraham Minero. Mientras, el míster del Albacete no cuenta con Nico Gosorito ni tampoco Roberto Olabe, por lesión en su tobillo izquierdo.

Sobre cómo Ramis ve mejor al equipo, si con dos puntas o uno, el míster del Albacete dice que, "yo lo veo bien cuando lo elijo para jugar cada partido. Cuando elijo dos es porque creo que puedo hacer daño, luego el resultado que es lo que importa es lo que marca si he elegido bien o no he elegido bien. Y cuando elijo jugar con un segundo punta o con otra característica de otro jugador adelantado, también lo elijo con la intención de aprovechar las características de cada uno de los jugadores. No se trata de decir cuál es la mejor opción para nosotros, llevo muchos partidos con el Albacete y ha funcionado muchas veces, otras no porque el rival también juega. Intentamos que todos se sientan importantes, que todos sepan cuál es su rol. Sinceramente, lo que importa no es el sistema, sino la intención de los jugadores dentro del sistema”.

El Racing de Santander ocupa la décimo séptima posición con 8 puntos y Ramis opina del rival que, "se ha adaptado bien a la Segunda División. Son agresivos a nivel colectivo defensivamente. Tiene una estructura bastante definida a nivel ofensivo, tienen velocidad, tienen altura en esos metros finales. Tendremos que tratar bien el balón y de defender con mucha intensidad para poder contrarrestar a este tipo de equipos”.

El Albacete BP, es séptimo en la tabla con 12 puntos, tras 4 victorias y 4 derrotas. El entrenador del conjunto cántabro, Iván Ania ha dicho del equipo manchego que, "el Albacete es un equipo que saca máxima rentabilidad a los goles, porque con los goles que lleva a favor lleva un número de puntos muy importante. Un equipo que la temporada pasada hizo playoff y fue uno de los mejores equipos de Segunda, que este año perdió algún jugador pero que sigue teniendo la misma base importante de jugadores. Un equipo que tiene mucho poderío en el área rival con Zozulia, Rey Manaj, Acuña. Creo que es un equipo que viene de una derrota en Las Palmas y que estoy seguro de que va a querer dar su mejor versión en casa”.