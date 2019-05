Ramis: "Va a ser difícil pero este es un año de retos importantes"

El conjunto liderado por Luis Miguel Ramis, tras la última sesión de entrenamiento a puerta cerrada, viaja a las 17:00 horas hacia Gijón desde el aeropuerto de Albacete. El encuentro ante el Real Sporting se disputa mañana, sábado a las 18:00 horas El Molinón.

En la lista de convocados 19 jugadores. No está Jérémie Bela por sanción. Regresan Eugeni Valderrama y Fran García; y como principal novedad el canterano Miguel Ángel. Un recurso más para el ataque manchego. Además de, Bela no están Caro, Juan Martín, Ángel Moreno, Ballou ni Muntari.

El míster del Albacete, afirma que persiguen el playoff y mañana tienen una nueva oportunidad. Opina así del Real Sporting: "Es un equipo que estaba configurado para estar arriba, pero que ha tenido dificultades durante el año. Es un buen equipo respaldado por una afición espectacular con lo cual, como siempre fuera de casa y más en un escenario así, va a ser difícil; pero este es un año de retos importantes y poder tener la posibilidad mañana, de matemáticamente conseguir esa plaza sería bonito y un premio para nosotros".

Quedan 3 jornadas y finalmente, no habrá sistema de videoarbitraje en los playoffs de ascenso porque al parecer los colegiados de Segunda División no han adquirido la preparación necesaria. Luis Miguel Ramis piensa que el VAR hace más justo el fútbol y añade que, "si los árbitros que están en Segunda División no están preparados por el VAR para arbitrar ese tipo de partidos, que los arbitren de Primera y estaría solucionado".

Volviendo al partido de mañana, el técnico José Alberto López Menéndez ha dirigido esta mañana el último entrenamiento previo al partido. Se reserva tanto la convocatoria, como el equipo inicial algo que, como suele ser habitual en él siempre que juegan en casa. Del Albacete BP opina que, "es equipo que tiene tres jugadores que han marcado diferencia, que son Zozulia, Bela y Rey Manaj junto con la aportación de Arroyo desde el lateral derecho que ha sido uno de los jugadores revelación de la temporda. Es un equipo que no necesita tener demasiada posesión y es un equipo que domina las dos áreas. Es uno de los equipos que más pegada tienen y eso marca diferencia".

En el partido de ida en el Carlos Belmonte, el resultado fue de empate a 1. Último encuentro de la primera vuelta, donde se adelantaron los asturianos con un gol de Uros Djurdjevid en la primera mitad. En la segunda parte no faltó la polémica. El colegiado andaluz Milla Alvéndiz no señaló penalti tras una caída dentro del área de Roman Zozulia, por parte del jugador Peyvernes. En la recta final, tras un centro de Tejero, el futbolista ucraniano consiguió el reparto de puntos, en un choque con ocasiones para ambos conjuntos.