Ramis: "Esta jornada es especialmente importante porque nos acerca muchísimo a nuestros objetivo"

El Albacete Balompié, prepara el encuentro del domingo a las 18:00 horas ante el CD Numancia. En la sesión de hoy, Tejero de nuevo ha realizado trabajo específico con el preparador Alberto Piernas, pero Ramis confía tenerle disponible para este partido. Recordemos que, padecía una sobrecarga y se perdió el encuentro ante el Osasuna. Choque en el que Dani Torres y Roman Zozulia fueron expulsados.

Ramis considera que todas las bajas son importantes, pero que han ido salvando las dificultades y no le preocupan en exceso. "Me preocupa lo justo, me preocupa en el sentido de que no tengo a todos disponibles, pero no preocupa porque sé que miro al lado y los jugadores que hay van a responder, tiene que hacerlo, yo confío en que lo van a hacer".

El míster afirma que la posición en la clasificación no asegura nada en 90 minutos. Define al Numancia, "es un equipo muy bueno con balón, tenemos que mostrarnos muy intensos en el partido. Nosotros en casa lo hemos sido y normalmente, hemos manejado los tiempos de los encuentros pero viene un rival en el que sino te aplicas bien en todo tipo de tareas de equilibrio con balón y sin balón, es un equipo que te puede hacerte mucho daño y que se lo ha hecho a los rivales".

Ramis y el equipo sueñan con un Carlos Belmonte lleno y cree que va a ser una de las mejores entradas de la temporada. Para él, ante el Numancia es una jornada clave, "seguiremos dependiendo de nosotros si conseguimos este domingo que es lo primordial, esos 3 puntos. Esta jornada es especialmente importante y la sentimos así porque nos acerca muchísimo, más que otras jornadas, a nuestros objetivo. Seguimos adelante pase lo que pase en cualquier situación, pero si el domingo conseguimos, no de forma matemática pero acercarnos muchísimo a un objetivo muy importante para el club, para la afición y para nosotros, después ya analizaremos el resto".