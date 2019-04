Ramis: "Es un partido de extrema importancia porque ganar nos acerca a ese objetivo tan importante"

El Albacete Balompié se ha ejercitado hoy a puerta cerrada de cara al segundo encuentro consecutivo en casa, esta vez ante la UD Las Palmas, el sábado a las 18:00 horas.

La Real Federación Española de Fútbol todavía no ha comunicado que Borja Herrera esté sancionado, por cumplir ciclo. Con el Albacete ha visto 3 cartulinas y con el Reus 2, pero todavía no se sabe si esas dos amarillas cuentan porque el equipo catalán, está eliminado de la competición. El club blanco está a la espera de que le comuniquen la decisión, tanto si juega como si no.

Hablamos ahora de Las Palmas. El equipo isleño llega al Carlos Bemonte en un momento complicado. Ha sido derrotado en los 3 últimos encuentros disputados en su estadio, aunque fuera de casa si consigue sacar puntos.

El conjunto de Pepe Mel cayó en la última jornada por 0 - 3 ante el Cádiz, con tres tantos de Darwis Machís en 8 minutos. Derrota que coloca a Las Palmas a 7 puntos del descenso, en la décimo tercera plaza.

Además el equipo, ha perdido para lo que resta de temporada a su guardameta Raúl Fernández. Sufre una fractura de la rótula izquierda y otra fractura del quinto metacarpiano derecho. Lesión que le obliga a pasar por el quirófano y que ocurrió tras un fuerte golpe en el partido ante el Cádiz.

El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis opina que Las Palmas, "fuera de casa a respondido muy bien en campos importantes, con mucha contundencia, sobre todo en cuanto a sensación de equipo consistente, como lo que es. Viene de una derrota en los últimos minutos y es un equipo a nivel individual extraordinario y un equipo que seguro es capaz de dominarnos, y que tendremos que esperar a nuestro momento para haerle daño".

El Albacete segundo en la tabla, imbatido en su estadio espera repetir el éxito del pasado domingo y vivir una tarde de buen ambiente y buen fútbol.

"Ojalá que podamos acercarnos a la entrada de la semana pasada (13.323 espectadores) que fue estupenda y que la afición nos siga dando empujones continuamente para alcanzar nuestro objetivo. El equipo se siente fuerte cuando salimos del hotel y vamos camino del estadio y ya vemos el ambiente. Cualquier jugador en su casa le gusta que todo esté fluyendo como está fluyendo y ojalá que el sábado se vengan aunque sabemos que es difícil por la Semana Santa".

"Para nosotros es un partido de extrema importancia porque ganar nos acerca muy próximos a ese objetivo tan importante para nosotros y tan ilusionante", ha concluido Ramis.