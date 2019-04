Ramis:"Zozulia es un jugador extraordinario con un comportamiento extraordinario y tiene el respaldo de todos"

El Albacete Balompié emitió un comunicado el jueves a tenor de las declaraciones al Diario Marca del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el jugador Roman Zozulia.

El comunicado dice que, el Consejo de Administración y toda la familia que compone el Albacete Balompié quiere manifestar su apoyo unánime al jugador ucraniano. Del mismo modo, el club ha puesto a disposición de Román Zozulia sus servicios jurídicos para que el jugador pueda ejercer la legítima defensa de su honor.

El técnico del Albacete Luis Miguel Ramis, no ha querido dar más importancia a lo ocurrido. Ha afirmado que, Zozulia está tranquilo, trabajando como siempre. "Yo no tengo que confirmar ni desmentir nada, tengo un jugador extraordinario con un comportamiento extraordinario y que todos le vamos a apoyar en lo que necesite. El comunicado es el que es, el chico está entrenando absolutamente como siempre. Hoy tenemos comida, el comportamiento es exactamente igual que siempre, como tiene que ser y sabe que tiene a la Asociación de Futbolistas, al club, a la afición y sus compañeros, lo más importante. Él con eso ya se siente con el respaldo suficiente como para seguir desarrollando lo mejor que sabe hacer, que es jugar al fútbol. Nosotros conocemos al jugador, el club también, su afición, su familia y eso es lo realmente imporante. E importante es que él, obviamente, si necesita respaldo o ayuda la tiene de su todos sus compañeros y toda la gente que trabaja con él, por eso está tranquilo", afirma Ramis.

Volviendo a lo deportivo, el equipo tiene la mente puesta en el partido ante el Elche, este domingo a las 12:00 horas en el Carlos Belmonte. Primer encuentro de los dos consecutivos que le esperan en su feudo. La próxima jornada recibe a Las Palmas.

Ante el equipo ilicitano no estará Susaeta por cumplir ciclo, ni tampoco Fran García por sanción, pero el conjunto blanco recupera a Dani Torres y Álvaro Peña. Ante los cambios obligados, Ramis dice que, "no me gusta tener bajas, Susaeta y Fran son importantes para el equipo, como lo es Nico y también Caro; pero no pueden estar con nosotros y lo que tenemos que buscar son soluciones porque este tipo de situaciones vamos a tener más. Lo importante es que todos están con la misma cara de ilusión y con la misma predisposición a rendir al 150 % y eso me deja tranquilo".

El Elche CF llega en un buen momento. Encadena tres victorias consecutivas y cada vez tiene más cerca el objetivo de la permanencia. Suman 45 puntos en el undécimo puesto de la clasificación. Enfrente un Albacete que no conoce la derrota en su estadio, tercero en la tabla con 60 puntos a tan solo uno del Granada, segundo clasificado y a cuatro del líder, el Osasuna.

Ramis opina que el Elche, "vienen con la ilusión de conseguir matemáticamente su objetivo y de intentar llegar lo más arriba posible. Están en un momento de confianza en la que han conseguido buenos resultados y eso siempre le hace un rival peligroso".